The Batman nos presenta, por primera vez, a su Acertijo

‘The Batman’, protagonizada por Robert Pattinson, se perfila como una de las cintas más interesantes de DC en algún tiempo. Después del éxito de ‘Joker’ el estudio parece haber optado por no concentrarse en un universo conectado de héroes, sino en historias concentradas en sus personajes y un poco más oscuras. Un ejemplo, es el diseño de su Acertijo.

Esta semana una tanda de nuevas imágenes del filme han salido a la luz. La más reciente nos da un vistazo al Acertijo (o The Riddler) de esta versión, que no utiliza mayas verdes o signos de interrogación, sino que luce más como un asesino serial de las páginas del ‘Silencio de los Inocentes’. Esto no parece gratuito, sino que parece que el diseño del personaje se creó para simular al asesino del Zodiaco. El criminal (que se ha ganado varías películas) es famoso por cometer una serie de asesinatos entre 1968 y 1969, pero además por haber compartido una serie de cartas con un criptograma de 408 caracteres que, de acuerdo con él, revelaban su identidad.

En la película de ‘The Batman’ el nuevo acertijo será protagonizado por Paul Dano. El actor no tiene mucha experiencia con cintas de héroes, pero sí una hoja de vida impresionante en dramas como ‘There Will Be Blood’, ‘Little Miss Sunshine’, ‘Ruby Sparks’, ‘Love & Mercy’, ‘Looper’ y ‘12 años de esclavitud’.

Cover and promo art #TheBatman Movie official calendar 2022 pic.twitter.com/gAKk6u0n7D — Mikhail Villarreal🦇‏ (@TaurooAldebaran) May 18, 2021

‘The Batman’ parece estar optando por regresar un poco al realismo de la trilogía de ‘The Dark Knight’ (Christopher Nolan), como también lo revelaron las imágenes del pingüino de Collin Farrell. Las imágenes de The Batman llegaron, cortesía del calendario para 20222 de la película que también presenta un vistazo diferente del traje de Batman.

Imágenes: Warner Studios