The Batman no será una película de tipo R

Si estabas esperando ver una versión tan oscura del caballero de la noche como la de muchas de sus historias más famosas… tendrás que seguir esperando. La calificación para audiencias del The Batman ha salido y la película es PG 13.

En caso de que no esté muy familiarizado con el sistema de clasificación de películas, PG13 significa que algunos materiales pueden ser inapropiados para niños menores de 13 años y que puede ser inapropiado para pre-adolescentes… al menos en el papel. La mayoría de las películas de Marvel tienen clasificación de PG13, incluyendo Eternals.

¿Qué significa esto? ¿Tendremos una película llena de chistes y bromas, con poca acción? No necesariamente. La trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan también tiene una clasificación de tipo PG13, incluso cuando una de ella muestra a Batman golpear al Joker o al villano clavar un lápiz en la cabeza de un mafioso. Joker, por otro lado, sí cuenta con una clasificación de tipo R, en gran parte porque contienen violencia sangrienta, comportamiento perturbador, lenguaje e imágenes sexuales breves,

La clasificación de The Batman nos indica que la próxima película tendrá: “fuerte contenido violento (seguramente hablando de algunas de las peleas que vimos en el tráiler) y perturbador, contenido de drogas (posiblemente relacionado con el arco de El Joker), lenguaje fuerte (algún ‘fuck’ en el camino) y material sugerente” (ya hemos visto algo de la vida de Selina Kyle en el adelanto).

La confirmación de su clasificación llega después de algunos rumores apuntaran a que la película sería mucho más violenta que las interpretaciones del héroe en la pantalla grande, dándole una clasificación de tipo R. Por supuesto, la respuesta inmediata a esto es que Warner poco se arriesgaría a limitar la producción de juguetes y material comercial al agregar una clasificación R a una de sus películas más importantes de 2022.

Igual, como hemos mencionado antes, PG-13 no significa que la idea de un Batman oscuro esté por completa descartada. Para ser justos una película tiene que ser particularmente violenta hoy para no pasar el filtro de PG-13. Es posible que el Batman de Pattinson no nos pueda mostrar el lado más violento d Batman, pero todavía conservamos la esperanza de que Warner entienda que la mejor manera de vender su historia no es suavizándola para un público más joven.

Imágenes: Warner Bros.