The Batman 2 llegará… pero tomará un tiempo para que la veamos

La nueva película de The Batman todavía no se ha estrenado, pero si hacemos caso a las reseñas es seguro que las personas pedirán una segunda parte. Es una solicitud interesante, considerando que esta película de Batman ha tomado más media década en ver la luz. Aunque la cinta en solitario de Batman originalmente iba a ser parte del Snyder-verse, solo hasta ahora veremos el producto final. Ahora sabemos que una segunda parte está dentro de las posibilidades… pero parece que tomará un tiempo que veamos The Batman 2, aunque con suerte menos de cinco años.

Hablando con ComicBook.com, Dylan Clark (productor de The Batman) no solo confirmó que la segunda película de The Batman ya está siendo producida, sino que además el estudio tiene planes para que esta secuela tome mucho menos tiempo que la primera película. “Hablaré parea quede constancia y diré que tomará menos de cinco años (el que llegue a las salas de cine)”.

Por supuesto, la principal razón por la que esta película tomó tanto para ser estrenada está en motivos que sería complicado replicar. Inicialmente la película iba a ser dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Esto, con la idea de que conectara o ampliara algunos de los eventos dentro del universo de Zack Snyder. El problema estuvo en que después del fracaso de Batman V Superman en las salas de cine, Warner comenzó a cambiar estos acuerdos con sus actores. Inicialmente removió a Affleck del cargo de director y después del desastre de Liga de la Justicia el actor se apartó por completo del rol, alegando diferencias creativas con el estudio.

Te puede interesar: Así puedes convertir tu nombre en el Logo de The Batman

Warner no tuvo entonces solo que cambiar el director, sino el enfoque completo de la película. Esto significó rescribir el guion e ignorar por completo cualquier conexión que tuviera con el universo creado, así como hallar un nuevo Batman. En los últimos dos años el filme también se encontró en medio de una pandemia que, por desgracia, terminó por aplazar todavía más el filme.

El hecho de que el estudio esté tan concentrado en preparar The Batman 2, sumado a las primeras calificaciones que hemos recibido del filme, presentan un panorama de confianza para la nueva serie de películas de The Batman. Por supuesto, serán en última instancia los espectadores en que decidan si la próxima película llegará a las salas en cinco años… o quizás nunca si el filme de 3 horas no consigue enamorar a los fans de DC… que andan igual un poco desencantados con el manejo que el estudio ha dado a sus franquicias.

Imágenes: Warner Bros. Pictures