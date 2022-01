La película de The Batman tendrá una duración de tres horas

Bueno… es mejor que alisten la vejiga y no lleven pantalones incomodos: la película de Batman durará (casi) tres horas. Esta semana se confirmó que la próxima película del caballero de la noche tendrá una duración de dos y 55 minutos. Con esto, The Batman se convierte en la película más larga del héroe de DC, además de ser también una de las películas del género a la fecha (y tenemos una competencia bastante grande).

Para ser más exactos, The Batman vendría a ser la tercera (segunda, si no consideramos la trampa de cierta ‘versión) película de héroes más larga de la historia. El segundo lugar tiene Avengers Endgame, que es un poco más larga con tres horas y un minuto de duración. El primer lugar, como puede adivinar cualquier cinéfilo frecuente, lo tiene El Snyder Cut con cuatro horas de duración. Ahora, Zack Snyder se pudo salir con la suya porque su película no salió en teatros, sino en salas de cine… así que técnicamente deberíamos también considerar su versión para cine, pero les dejamos esta pelea a los foros de Internet.

¿Cuál es el motivo de esta duración? Usualmente las películas que tienen un tiempo mayor al normal suelen justificarla en ser eventos importantes dentro de una trilogía. Ya mencionamos el caso de Avengers: Endgame, pero recientemente vimos la película de Spider-Man: No Way Home, que no es para nada corta con un tiempo de dos horas y 28 minutos. En el caso de la película de Sony se entendía, considerando la cantidad de eventos y personajes que el filme encapsuló en una sola cinta.

Con algo de suerte su duración será un significado de su calidad. Con tres horas, la película bien puede ser recordada como uno de esos filmes en los que el tiempo pasa volando… o una de esas experiencias que se hacen eternas. No tendremos que esperar mucho, considerando que la cinta tiene programado su estreno el próximo 3 marzo en las salas de cine.

