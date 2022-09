Tales Of The Jedi: seis nuevas historias del mundo Jedi

D23 continúa este sábado y la mañana le pertenece a Star Wars. Entre la maratón de actualizaciones hay una que creemos que no deberían perderse: una nueva antología animada con el nombre de Tales of the Jedi.

Varías cosas que te animarán a ver este show. La primera es que viene del mismo creador de ‘Clone Wars’, que para muchos es uno de los mejores productos que han salido de la franquicia (y que debe ser verdad considerando la cantidad de proyectos y personajes que han salido de él). La segunda es que no tendrás que esperar mucho para poder verla. La serie se estrenará el próximo octubre, solo a través de Disney+.

Tales of the Jedi tiene, como su nombre lo indica, el objetivo de contar historias inéditas de los jedi. Si nos apegamos al tráiler parece que cada uno de los capítulos estará dedicado a un diferente jedi, con el adelanto mostrando a Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, Count Dooku, Qui-Gon Jinn, Yoda, Mace Windu, entre otros.

Tales Of The Jedi se estrena el próximo 26 de octubre, solo por Disney Plus.

imagen: Disney