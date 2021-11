SpyxFamily tendrá una adaptación al anime en 2022

¡Qué mejor regalo de día de las brujas! A través de un teaser tráiler para YouTube se confirmó que el manga de SpyxFamily tendrá una adaptación al anime que tiene programado su estreno para 2022.

La noticia no debería llegar con muchas sorpresas para los fans más atentos. Meses atrás a cuando al actor de vox Cocomi Kimura se le escapó que estaría trabajando en una adaptación de este manga. Aunque el comentario no terminó causando mayores olas (principalmente porque el spoiler no fue recogido por muchos medios importantes), lo cierto es que parecía más la confirmación de otra adaptación inevitable, considerando la popularidad del manga.

La adaptación será recogida por Wit Studios (Shingeki no Kyojin, Vinland Saga, Great Pretender), en colaboración con Cloverworks (Seishun Buta, Horimiya, Wonder Egg Priority, Yakusoku no Neverland). El director a cargo será Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Getbackers, 2019 Dororo), mientras que Kazuaki Shimada (Yakusoku no Neverland) está a cargo del diseño de personajes, con [K]NoW_NAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) como el productor musical.

No hay detalles del elenco de voz, además de la participación de Takuya Eguchi (Hachiman Hikigaya en Oregairu) como Loid Forger, el protagonista de la historia.

Tampoco hay una ventana clara para su estreno, pero viendo la fecha del anuncio los fans deberían estar esperando la adaptación para la temporada de otoño, por temprano. Tampoco tenemos detalles de dónde será transmitida en occidente. Considerando las alianzas que tiene Wit Studios, el lugar lógico sería Netflix.

En caso de que no lo conozcas, el manga de Tatsuya Endō es una de las historias más populares en las páginas de la Jump. La historia tiene como protagonista al mejor espía del mundo, alías Twilight. Sin embargo, una nueva misión se le ha presentado: obtener información de un objetivo inalcanzable. La única manera de acercarse será creando una familia artificial, para infiltrarse en una escuela de elite. De acuerdo a cifras compartidas, el manga hoy tiene más de 12.5 millones de copias en el mercado.

Puedes leer los primeros capítulos de SpyxFamily en la aplicación de la Shonen Jump, Manga Plus.

Imágenes: Shonen Jump