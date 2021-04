Socio de Elonk Musk cree que podrían crear un ‘Jurassic Park’

“Probablemente podríamos construir ‘Jurassic Park’ si quisiéramos", afirmó el cofundador de Max Honda, cofundador de Neuralink.

La tecnología nos está debiendo algunas cosas de la ciencia ficción. Los más viejos le hemos perdonado las ausencias de shows como ‘Futurama’ que nos imaginaban hace más de una década con carros voladores y robots como maids. Tampoco tenemos atracciones con dinosaurios, como nos lo prometió ‘Jurassic Park’. Según uno de los multimillonarios de Sillicon Valley, la única razón por la que no ha ocurrido es que simplemente no han querido.

Ahora Max Honda, cofundador de Neuralink (una de las compañías de Elon Musk) aseguró que es posible. La compañía que dirige usualmente se concentra en otro tipo de temas más complejos, como desarrollar tratamientos para enfermedades del cerebro como el Alzheimer. Sin embargo, en su cuenta de Twitter Honda aseguró que si los recursos fueran dedicados en menos dos décadas sería posible recrear esta fantasía.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species

— Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021