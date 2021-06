Smallville ahora tendrá serie animada

¡Somebody save meeee! Ahora que esta canción plantada en tu cabeza, te queremos recordar aquella época en la que la mejor novela de la televisión tenía a Superman como protagonista. El personaje fue interpretado por Tom Welling que, aunque jamás utilizó capa o traje, para muchos es más el hombre de acero que cualquier otra persona en los últimos años (lo lamentamos, Henry Cavill). Y ahora el actor nos ha botado una noticia enorme: está trabajando en una serie animada de ‘Smallvile’.

El anuncio lo realizó a través de una publicación en redes sociales (video abajo) en el que confirmó su participación en el proyecto de ‘Smallville’. Por ahora no hay muchos detalles de cuándo llegará o qué tipo de serie animada planea ser. El destino obvio sería HBO Max, considerando la inversión que la plataforma está haciendo en contenido que pueda competir contra Netflix y Disney+.

AHHHHHHHHHHHHH SMALLVILLE ANIMATED SERIES IS COMING!!!!! pic.twitter.com/k9BSSKnipm

— The Best of the Best is a Raimi Shill (@alwaysthebestM) June 24, 2021