Las series canceladas en Netflix en 2021

Netflix ahora tiene una nueva tradición, además de lanzar maratones completas: cancelar series sin aviso. Uno de los males de la manera frenética en la que el servicio lanza nuevos contenidos, es que con la misma rapidez aplica el hacha de la cancelación. Pero, aunque Netflix te indica cuando una serie tendrá una segunda temporada, la plataforma no te dice en los recomendados que no deberías esperar sentado algún final. Hasta que no buscas cuándo llegará una segunda temporada, no te enteras que tu show favorita es ahora una de las series canceladas en Netflix.

Con esto en mente, en ENTER.CO hemos recorrido los anuncios de cancelaciones de 2021 y hemos creado esta lita con los shows cancelados, cuándo se emitieron, cuantas temporadas recibieron, además de algún párrafo que aclare (si existe algún comunicado sobre los motivos por los que fue cancelada). También aclaramos que en esta lista están las series canceladas en Netflix, que fueron terminadas este año y no solo aquellas estrenadas y canceladas en el mismo año.

‘El Legado de Júpiter’

Temporadas: 1

Estreno: mayo 7 de 2021

‘El Legado de Júpiter’ había prometido ser la próxima gran serie de Netflix y expandir su universo de héroes. Pero altos costo de producción y una recepción negativa del show le merecieron la cancelación. Eso sí, hay la promesa de más historias por venir de su mundo… aunque sin una fecha todavía.

‘On My Block’

Temporadas: 3

Estreno: marzo 16 de 2021

Netflix nunca movió mucho ‘On My Block’, quizás porque sabía que era un producto más bien local. Sin embargo, era uno de estos productos que consiguió sobrevivir al menos tres temporadas. Por desgracia, la cuarta marca el final del show.

‘Maldita’

Temporadas: 1

Estreno: julio 17 de 2020

Con la estrella de ’13 Reasons Why’, Katherine Langford, y la promesa de una fantasía medieval, Netflix intentó vender la serie aprovechando el boom de ‘The Witcher’. Pero en julio de este año finalmente decidió cancelar el show, seguramente tras considerar el poco ruido que generó y la saturación de series similares en su catálogo.

‘Peaky Blinders’

Temporadas 6

Estreno: septiembre 12 de 2013

Peaky Blinders no es necesariamente una serie de Netflix, pero el servicio de streaming se convirtió en su hogar después de la BBC. La serie no necesariamente ha completado todo lo que quiere contar y no se descarta alguna película que expanda las ideas que se tenían para la temporada 7, pero por ahora nada seguro.

‘Grand Army’

Temporadas: 1

Estreno: octubre 16 de 2020.

‘Dad Stop Embarrassing Me!’

Temporadas: 1

Estreno: abril 14 de 2021

Jamie Foxx no consigue un descanso. Después del fracaso de ‘Project Power’ el actor apostó por una comedia en Netflix… que al parecer nadie vio.

‘Bonding

Temporadas: 2

Estreno: abril 24 de 2018

‘#blackAF’

Temporadas: 1

Estreno: abril 17 de 2020

Otra comedia que pasó por lo bajo. Tampoco ayudó que la serie se estrenara en medio del movimiento de Black Lives Matter y pocos estuvieran interesados en ver una comedia sobre minorías con complejo de nuevo rico.

‘Southern Comfort’

Temporadas: 1

Estreno: marzo 19 de 2021

‘Mr. Iglesias’

Temporadas: 2

Estreno: marzo 21 de 2019

En serio ¿Netflix y si le cortamos a las comedias de minorías?

The Crew

Temporadas: 2

Estreno: marzo 21 de 2019

Nadie ve las carreras Nascar. Nadie ve comedias sobre carreras Nascar ¡Absolutamente nadie ve una comedia en Netflix protagonizada por el tipo ‘Policía de Centro Comercial’ sobre carreras Nascar!

