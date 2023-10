Se han revelado a los actores detrás de las nuevas voces de ‘Rick and Morty’

Uno de los principales misterios de ‘Rick and Morty’ ha sido resuelto este fin de semana. Y no ha sido el paradero final de Rick Prime. Después de meses de misterio la serie ha confirmado quiénes son las personas que han llegado a reemplazar a Justin Roiland después de su salida del show animado.

El rol de Rick estará ahora a cargo de Ian Cardoni. El actor no es particularmente famoso, siendo mejor conocido por ser el narrador de Wrestlemania (un show de lucha libre). Pero Cardoni no tiene mayor experiencia en el campo de la actuación de voz para shows animados, así como tampoco había participado antes como algún invitado en el show.

Por otro lado, la voz de Morty Smith ahora estará a cargo de Harry Belden. Al igual que Cardoni el actor no es mejor conocido por tener alguna experiencia previa con series animadas o estar detrás de algún proyecto animado importante, solo contando con pequeñas participaciones en películas de tipo B como ‘Atrapada en la Navidad’ o la serie de TV ‘Joe Pera Talks with You’.

La elección de los nuevos actores que entrarían a reemplazar a Justin Roiland se mantuvo como un secreto desde que se anunció que los nuevos actores de voz ya habían sido seleccionados. Sin embargo, el estudio decidió mantener anónimo del nombre del nuevo ‘Rick and Morty’ hasta el estreno del primer episodio de la séptima temporada (que ya está disponible a través de HBO Max). La sorpresa resultó ser mucho menos impresionante de lo que algunos anticipaban, pero es probable que el estudio quisiera mantener ocultos los nombres de sus dos nuevos actores de voz para incrementar la atención en la temporada más reciente de la serie animada.

La salida de Justin Roiland de ‘Rick and Morty’ para muchos creó un punto de incertidumbre sobre el futuro de la serie animada. Roiland no solo era uno de los co creadores del show, sino también la persona que prestaba su voz a muchos de los personajes. De hecho, el primer capítulo tiene como protagonista a Mr. Poopybutthole que también tiene un nuevo actor de voz: John Allen.

Desde el anuncio de su salida del show, las personas cercanas a ‘Rick and Morty’ han mantenido silencio sobre la situación, incluyendo al otro creador de la serie Dan Harmon. Sin embargo, en una entrevista reciente para The Hollywood Reporter, finalmente rompió el silencio y habló del elefante en la habitación: la salida de Justin Roiland y la decena de acusaciones, investigaciones y revelaciones sobre su comportamiento problemático en el set de ‘Rick and Morty’ y en su vida personal.

“Lo más fácil para mí sobre Justin ha sido no decir nada. Fácil porque me aisló muy bien (del problema) y fácil porque no soy la primera opción de nadie como juez de nada ni de nadie”, aseguró Harmon. “Aquí es donde me encantaría cambiar de tema hacia mí mismo, hacia la porquería que he sido toda mi vida pública. Me sentiría muy seguro y cómodo haciendo esto sobre mí, pero ese truco aquí no tiene valor y es peligroso para los demás. Es la seguridad y la comodidad de otras personas las que se dañaron mientras yo me obsesionaba con la calidad de una caricatura”.

Imágenes: HBO Max.