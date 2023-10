¿Se está quedando pequeño Corferias? Lo bueno y lo malo de SOFA 2023

Otro año más. Otra semana en la Corferias es el lugar más geek de Colombia. SOFA 2023 que nos deja con dolor de piernas y una billetera significativamente más vacía. Desde que regresó de la pandemia el ambiente del evento ha cambiado. Pasamos de los días en los que era un bazar a un año en el que hemos recibido lo más cercano a una ‘convención’ que hemos visto en mucho tiempo. De hecho, la asistencia masiva al evento nos indica que cada año SOFA está adquiriendo más fama y atención.

Sin embargo, esto no significa que el evento carece de perlas y cosas por ajustar. Así que en ENTER.CO queremos hacer un balance de SOFA 2023. ¿Qué fue lo que nos gustó y no del evento?

Lo bueno de SOFA 2023

Más invitados internacionales

A estas alturas SOFA está pasando de ser una feria a un convención como dios manda. Este año el evento contó con la participación de marcas como Crunchyroll que no solo limitaron su aparición a un stand, sino que le dieron talla al evento con la aparición de personalidades como Yuki Kaji. No solo esto, sino que también tuvimos la participación de artistas y cosplayers reconocidos durante los cinco días del evento.

Los pabellones de exhibición se siguen robando el show

Por segundo año consecutivo le damos un aplauso a SOFA por crear un espacio para que artistas y fans creen exhibiciones que rindan un sentido homenaje a la cultura Geek. Esculturas en madera, pinturas sobre personajes de anime o simplemente ver armaduras y trajes siendo exhibidas como un museo. SOFA 2023 desborda genialidad… pero es una verdadera pena que los salones actuales no permitan a la mayoría el disfrutar estos espacios como Dios manda.

Cosplay y comunidad

Lo diré de la manera más directa posible: ustedes son lo mejor.

SOFA siempre ha sido sobre las personas que van. Los cosplayers que cada año impresionan con el nivel de amor y detalle que le ponen a sus personajes. Este año el nivel siguió impresionando con personas que aprovecharon las referencias más oscuras o los personajes más amados para permitir a los asistentes el tomarse una foto con héroes, villanos y memes.

En el mismo lugar están las personas de diferentes comunidades que se esforzaron por traer contenido a SOFA. Gracias a los invitados, conferencistas y cosplayers que pasaron a tarima y compartieron un poco de lo que aman con el público. Gracias a los que se esforzaron en sus presentaciones a pesar de que años después son el elemento menos promocionado de SOFA.

Una vez más: ustedes son lo mejor.

Lo malo de SOFA 2023

Corferias le quedó pequeño a SOFA 2023

Es hora de aceptar algo: Corferias ya no puede contener a SOFA. Este año, como en los más recientes, el evento ha utilizado todos sus pabellones para alimentar el evento. Pero incluso con esto el sábado y el domingo cada pabellón y sala estaba repleto. Caminar por la exhibición comercial de SOFA era una combinación entre atravesar una multitud de manera permanente o moverse en una congestión digna de Transmilenio. Las muestras artísticas también sufrieron, porque era difícil verlas cuando no había no suficiente espacio para detenerse un par de minutos.

Si SOFA algún día pretende ser algo más (lo que debería ser su objetivo final) quizás es momento de pensar que los pabellones de Corferias se han quedado pequeños para el evento… la pregunta y el desafío es pensar cómo hacerlo. Pero si SOFA logra superar las limitaciones físicas de espacio que tienen no hay duda de que será un mucho, mucho mejor evento.

Es eso o limitar el ingreso… y ya sabemos cómo funciona eso del ‘aforo limitado con SOFA’.

Las Marcas tienen que ponerse la camiseta

Si felicitamos a Crunchyroll por ponerse la camiseta, entonces viene un jalón de orejas para Disney, Netflix y HBO Max: los pedazos de cartón están bien, pero ustedes pueden hacer más. Sabemos que la fama de SOFA antes no daba para traer invitados y ofrecer espacios. De hecho, todavía no es el mejor si somos 100% honestos. Pero esto no significa que la solución sea simplemente desaparecer del evento o creer conque un pequeño set de cartón es suficiente para cumplir la tarea.

Y en esta misma línea: hey, Xbox y PlayStation. Recordamos los días en los que tenían su propio pabellón y lo fans podían disfrutar de sus juegos más recientes para antojarse. Chévere si se animan a participar el próximo año.

Imágenes: SOFA y archivo ENTER.CO