  Se desmienten los rumores: No hay planes para Coraline 2

Los fans de Coraline saben que las posibilidades de una segunda película son casi nulas Después de todo, desde que salió la primera película se ha hecho la pregunta de su existe la posibilidad de ver algún tipo de secuela. Esto, a su vez, ha generado rumores cada tanto sobre el regreso de la franquicia, con los más recientes apuntando al anunció de ‘Coraline 2’ en noviembre de este año.

Neil Gaiman, autor de la novela que inspiró el filme, desmintió a través de Twitter estos rumores con una respuesta rotunda: no. La confirmación llegó a través de sus redes, en las que respondió a un fan que preguntó si los rumores eran ciertos.

No es la primera vez que el autor descarta la posibilidad de que una secuela vea la luz del día. El año pasado otro fan también realizó la misma pregunta, apuntando a rumores similares. Esa vez Gaiman expandió un poco más en su respuesta afirmando que una secuela de ‘Coraline’ tendría que ser “tan buena o mejor que la pelíocucula original”.

Así, parece que por ahora los fans tendrán que esperar… o quizás resignarse ante la imposibilidad de que alguna vez se haga Coraline 2. La película de 2009 fue producida por Laika y con un presupuesto de 60 millones de dólares logró recaudar 124 millones, convirtiéndose en la cinta más exitosa del estudio. Por desgracia, los otros filmes de la compañía no han generado el mismo impacto, con película como Kubo and the Two Strings (2016) a duras penas superando la inversión. También es importante que el estudio en estos momentos se encuentra con otros dos proyectos en desarrollo (Wildwood y Goblins, como nombres provisionales).

Puedes ver Coraline y la Puerta Secreta en Netflix.

Imágenes: Focus Features