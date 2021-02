Se confirma segunda temporadas de ‘Kimetsu no Yaiba’ para 2021

¡Muy buenas noticias para los fans de ‘Kimetsu no Yaiba’! Este fin de semana se confirmó que una segunda temporada del anime llegará en 2021 a la pantalla chica. La nueva tanda de episodios se encargará de adaptar el arco del ‘Distrito de Entretenimiento’, que tiene lugar en el manga después de los eventos de la película del ‘Tren infinito’.

La segunda temporada seguirá a cargo de Ufotable. No hay muchos cambios en el equipo de trabajo con Haruo Sotozaki, que dirigió la primera temporada y la película, nuevamente tomando la batuta del proyecto. Akira Matsushima, que se encargó del diseño de personajes, también regresará en la nueva adaptación del manga. El cast original de voces también participará en la nueva tanda de episodios, incluyendo a Katsuyuki Konishi (America y Canadá en ‘Hetalia’ y ‘Diavolo’ en ‘JoJo no Kimyou na Bouken Partí 5: Ougon no Kaze’) que es Tengen Uzui, el pilar destacado en el arte.

Todavía no hay una fecha exacta para su estreno. En el caso de Latinoamérica, hay un compromiso anterior que debemos cumplir. El año anterior se estrenó ‘Kimetsu no Yaiba, The Movie: Mugen Train’ en los teatros de Japón y, hace poco, llegó a las salas de cine de los Estados Unidos. La cinta es una adaptación de los eventos del arco del ‘Tren Infinito’ y, por supuesto, indispensable para entender lo que ocurrirá en la nueva temporada. Por desgracia, la crisis actual del COVID-19 ha puesto en duda que podamos recibir esta versión en la pantalla grande. Muchos de los teatros de la región han abierto sus puertas pero la llegada de nuevas producciones no ha cumplido con los cronogramas planificados.

Antes de la crisis del Coronavirus la llegada de películas de anime a las salas había comenzado a adquirir cierto impulso con distribuidoras como Cinépolis, pero incluso con esto no había garantía de que todas las películas de anime consiguieran un estreno en las salas de cine. Konnichiwa Festival, que ha traído otras películas de Ufotable y Toei a la región, no tiene la cinta de ‘Kimetsu’ en su catálogo. Por lo que no podemos descartar la posibilidad de que nunca tengamos la oportunidad de experimentar el filme hasta que sea lanzada una versión digital.

Imágenes: Twitter