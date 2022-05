Sangre, tripas y Homelander en el tráiler de la temporada 3 de ‘The Boys’

¡Los héroes más sangrientos de Amazon están de regreso! La temporada 3 de The Boys nos ha traído un nuevo tráiler, que con toda la gloria necesaria nos recuerda por qué razón extrañamos a esta serie.

El tráiler más reciente también nos entrega algunos detalles de lo que veremos en esta nueva tanda de capítulos que viene en camino. Homelander está de regreso después de que Stomfront fuera derrotada y se publicaran pruebas de que era una nazi. En medio de una rueda de prensa para regresar al escenario público y desestabilizado por el rechazo de su propio hijo… parece que el héroe número 1 ha decidido quitarse los guantes.

El tráiler también trae algunos nuevos rostros, el más importante de todos siendo Solder Boy. La parodia al Capitán América del MCU es interpretado por Jensen Ackles, que nos prepara para otro súper más con el tacto de un tractor al momento de aplicar su justicia.

Por último, tenemos a Hughie (Jack Quaid), que en la última temporada vimos comenzar a trabajar con Victoria Neuman (Claudia Doumit), que secretamente es una súper y además la potencial nueva villana del show. Al parecer Hughie se dará cuenta que a través de la diplomacia y la política no es posible combatir con los héroes y nuevamente debe recurrir a Butcher (Karl Urban) que gracias a una droga experimental ahora tiene la capacidad de convertirse en un súper por 24 horas.

Las últimas temporadas de The Boys se han separado bastante de los eventos en los cómics. Como resultado, es difícil saber cuál es el próximo destino que tomará su historia. Lo que el adelanto sí nos deja muy claro, es que la sangre y tripas no faltarán. ¿Podrá superar la escena de la ballena de la temporada 2? No lo dudamos. The Boys parece tener esta creatividad sádica para encontrar nuevas maneras de convencernos de que gracias a Dios Superman no es real.

La temporada 3 de The Boys se estrenará de manera exclusiva en Amazon.

Imágenes: Amazon