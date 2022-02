Ryan Renolds dice que no está en ‘Multiverse of Madness’

Solo tomó un adelanto de Dr. Strange in the Multiverse of Madness para que la Internet se llenara de nuevas teorías sobre el próximo destino del MCU. La primera aparición del Profesor X de Patrick Stuart (o al menos la certeza que tenemos de que es este personaje) nos ha puesto a preguntar qué otros personajes del multiverso pueden aparecer, en especial cuando Marvel Studios ha reconocido la existencia de estas otras historias con la aparición de los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Uno de los mayores objetos de estudio de aquellos buscando pistas es el nuevo poster de la película. En él vemos a Strange en el centro de decenas de cristales rotos volando, la mayoría de ellos mostrando personajes que sabemos serán importantes en el filme. Algunos fans han asegurado que uno de estos fragmentos muestra al Deadpool de Ryan Reynolds, que (presuntamente) tendría algún cameo en el filme.

Sin embargo, ahora Reynolds parece estar negando esto. En una entrevista para Variety, en la que está promocionado su próxima película para Netflix, Reynolds aseguró que no es uno de los personajes que aparecerá en la película “Realmente no estoy en la película”, dijo. Cuando el entrevistador Marc Malkin le preguntó si estaba mintiendo, Reynolds agregó: “Lo prometo, no estoy en la película”.

¿Podemos creerle? En este punto es imposible saberlo. Antes de Spider-Man no Way Home Andrew Garfield negó decenas de veces que él iba a aparecer en la próxima película de Spider-Man. Incluso cuando muchos de los secretos del filme consiguieron filtrarse, las estrellas permanecieron en silencio. Si Reynolds o cualquier otra estrella está programada para aparecer en Multiverse of Madness los acuerdos de confidencialidad los mantendrán silenciados hasta que pasen unas semanas después del filme. +

Por supuesto, Reynolds no tiene la necesidad de aparecer en Multiverse of Madness. Cuando Disney adquirió 20 Century Studios el actor visitó Marvel Studios y aseguró, en su momento, que se estaba buscando la manera de integrar su personaje dentro del universo cinematográfico. De hecho, hace bastante que no hemos recibido una actualización sobre el estado de Deadpool 3. Si Reynolds está dentro de Multiverse of Madness, es posible que en la película recibamos la primera pista sobre su regreso a la pantalla grande.,

Imágenes: Deadpool