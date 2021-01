Rusia prohíbe ‘Death Note’ y otros ‘animes violentos’

Entre los datos curiosos a incluir a Rusia, es que Death Note está prohibido en ese país. La decisión hace parte de una cruzada reciente en el país por tomar mayor control con ciertos contenidos que, los padres aseguran, son demasiado violentos para los menores. La determinación fue tomada por una corte que, entre otras series, también prohibió Tokyo Ghoul e Inuyashiki. De acuerdo con la corte en St. Petersburgo, todas las series “contiene episodios de crueldad, asesinato y violencia”, con lo que se quieren eliminar preocupaciones de que sus adolescentes recreen actos de violencia de ellos.

De nuevo, las acciones más recientes hacen parte de cinco demandas que fueron presentadas en diciembre del año pasado contra 49 sitios de anime en línea. Entre algunas de las otras series que están buscando prohibir están ‘Naruto’, ‘Elfen Lied’ e ‘Interspecies Reviewers’.

Por desgracia, la determinación no sorprende. En la época de la televisión era mucho más fácil regular las series japonesas, ya a que menudo esto incluía una revisión de doblaje y en muchos casos censura de elementos que se consideraran como problemáticos (por ejemplo, el infame doblaje de 4Kids). Pero en la Internet muchas de estas series llegan sin algún tipo de filtro que las ‘suavice’ para las audiencias occidentales. También está la concepción de que las historias anime están dedicadas para las audiencias más pequeñas, cuando muchas de las series antes mencionadas pertenecen a géneros enfocados a públicos adultos.

Rusia no es el único país con restricciones de anime. China (que es todavía más conocido por el control que impone) también prohibió hace algunos años ‘Death Note’ y ‘Tokio Ghoul’, pero además su lista es todavía más extensa con 38 títulos que fueron vetados en 2015 por violar la ‘moralidad pública’, entre los que se encuentran Devil May Cry, Shingeki no Kyojin, My Hero Academia, School Days, Psycho-Pass o Deadman Wonderland. Muchos no pueden dejar de notar que algunos de los títulos incluidos tienen como centro mundos en los que los ciudadanos viven bajo un control rígido del gobierno. Por lo que la censura más reciente de Rusia al menos se puede llevar el mérito de no sonar como un acto hipócrita de control, sino como la vieja costumbre de demonizar el anime.

Imágenes: Shonen Jump