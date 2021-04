Robert Downey Jr. Comparte otra escena inédita de ‘Avengers: Endgame’

Han pasado dos años desde que ‘Avengers: Endgame’ se estrenó. Pero todavía seguimos hablando de la película, como si fuera el mismo día en que llegó a las sals de cine. Una buena razón está en que hay muchas escenas inéditas que no pasaron el corte final, incluso con sus tres horas de duración. Esta semana Robert Downey Jr, que durante más de una década interpretó al primer héroe del MCU, Iron Man, celebró el segundo aniversario de ‘Endgame’ compartiendo el detrás de cámaras de una escena que nunca vio la luz: la conversación de Tony con una versión adulta de su hija, Morgan.

Cannot believe it’s been two years since Endgame…#LoveYouAll3000 pic.twitter.com/jeHtQ6cexQ — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) April 26, 2021

Para aquellos con la memoria difusa, algo de contexto. En ‘Avengers: Infinity War’, después de que Thanos chasquea los dedos y elimina a la mitad de los seres vivos del universo, durante un minuto tiene algo similar a un viaje astral. Allí se encuentra con una versión infantil de Gamorra que le pregunta ‘¿Cuánto le costó hacerlo’? a lo que él responde ‘todo’.

La idea original era que, después de que Tony utiliza las gemas para derrotar el ejército de Thanos, tuviera un momento similar. En esta ocasión el vengador se encontraría con una versión adulta de su hija interpretada por Katherine Langford, mejor conocida por su rol en ’13 Reasons Why’. La escena nunca terminó saliendo por dos razones. Para empezar, los directores descubrieron que el momento no tenía el impacto emocional que esperaban. El segundo motivo era que en una película con tantos rostros, muchos de los espectadores no terminaban de entender quién era Langford o cuál era su rol en la cinta. A diferencia de Gamorra, no había ningún momento o recuerdo que pudiera situar a su personaje. Como resultado, el momento fallaba por completo y los directores decidieron eliminarlo.

El video que nos compartió Downey Jr. nos muestra la versión más básica de la escena, con el actor y Langford en una habitación verde, pero vemos que la esencia del momento se mantiene. Tony parece entender, tan pronto como ve dónde se encuentra, lo que ocurrió y que, por desgracia, el chasquido en efecto tuvo como sacrificio su vida.

El aniversario de ‘Avengers Endgame’ llega en un momento curioso para la franquicia. Algunos fans han pedido el regreso de Downey Jr. y en el otro extremo Marvel Studios ha remplazado las imágenes de Steve Rogers en su publicidad para dar paso al nuevo Capitán America de Sam Wilson. Es una nueva era de héroes y, es seguro, que la próxima década de películas tiene unos zapatos bastantes grandes por llenar.

Imágenes: Capturas de pantalla