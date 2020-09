Recomendados de Netflix: ‘Enola Holmes’ y ‘Ratched’

Nos acercamos al final de septiembre. En este punto las billeteras están vacías y el mejor plan de muchos es hacer un plan económico en casa. ¿Podemos sugerir un par de maratones en Netflix? De hecho, esta semana parece la mejor de todo el mes para hacer un fin de semana de flojera y capítulos. En los últimos siete días hemos tenidos dos de los estrenos más esperados del mes en la plataforma: Enola Holmes y Ratched.

‘Enola Holmes’

Protagonizada por Millie Bobby Brown, ‘Enola Holmes’ es una nueva variación de la historia del detective más famoso del mundo: Sherlock Holmes. Después de que su madre desaparece, Enola acude a sus hermanos con la esperanza de buscarla. Pero, cuando se da cuenta que ellos no tienen la intención inmediata de resolver este misterio y que métodos no parecen ser los adecuados. Mientras que busca nuevas pistas de su paradero, Enola se ve envuelta en un nuevo misterio que la obligará a salir de la sombra de sus hermanos y descubrir que hay más de un genio detective en la familia ‘Holmes’.

La sorpresa más grande en el misterio que es ‘Enola Holmes’ es que haya terminado siendo una película competente. No lo tomen a mal, pero los adelantos no vendieron precisamente la mejor imagen de una película que valdría la pena ver. Pero el jurado ha votado y el veredicto es que es una cinta entretenida. De hecho, creo que merece la pena que veas ahora la película porque, de todas las producciones recientes de Netflix, es muy probable que esta sea una de las que consiga afianzar una secuela en futuro. De nuevo, no esperen un filme de detectives asombroso, pero si están detrás de una película de entretenida para el domingo en la tarde que puedan ver en familia, les recomendamos esta con los ojos cerrados.

‘Ratched’

Antes de ver ‘Ratched’ les recomendamos ver ‘Atrapado sin salida’ (o ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’) No solo porque esta serie toma como protagonista a la enfermera Ratched, sino porque esta cinta protagonizada por Jack Nicholson es uno de las comedias dramáticas más grandes en la historia cine. Pero incluso si no tienen el tiempo de ver la cinta, ‘Ratched’ es una buena opción para hacer una maratón. Es la historia de una enfermera que, en apariencia, es el ejemplo de lo que debería ser una persona que trabajar con personas con problemas mentales. Pero, a medida que avanza la historia, comenzamos a ver el rostro del monstruo en el que se convertirá.

‘Ratched’ es la historia de origen de uno de los villanos más memorables de la pantalla grande. Sarah Paulson, que interpreta a la enfermera Ratched, se luce con su rol al balancear perfectamente esta apariencia y actitud, al mismo tiempo que en los momentos adecuados revela los rastros de la Ratched en la que sabemos que se convertirá. Antes de decidirte por Ratched hacemos la advertencia de que se trata de una serie que se balancea entre el horro y drama. Así, si eres de los que quedan impresionado o no disfruta de las escenas fuertes, quizás sea necesario decirte que lo mejor sea pasar de esta recomendación. Quizás una mejor manera de convencerte de verla sea el decirte que es creada por Ryan Murphy (la misma persona detrás de ‘American Horror Story’).

Imágenes: Netflix