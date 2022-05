¿Quiénes son los miembros del Illuminati en Multiverse of Madness?

¿Ya viste #MultiverseOfMadness y te preguntas quiénes fueron los Illuminati que presentaron? Te contamos algunos datos de estos personajes.

Una de las cosas que muchos esperaban del estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness era finalmente ver la identidad de los miembros del Illuminati. En caso de que no sepas muy bien quién este grupo te recomendamos leer nuestro artículo sobre ellos, pero de manera sencilla se trata de un grupo de héroes que, en los cómics, tenían la misión de tomar decisiones que evitaran crisis a escala mundial o la invasión de fuerzas extraterrestres.

En Dr. Strange in the Multiverse of Madness nuestro tiempo con los miembros del Illuminati es bastante corto. De hecho, la gran mayoría de ellos ni siquiera tiene el tiempo suficiente en la pantalla como para que podamos saber un poco más de ellos. Por eso en ENTER.CO hemos preparado este artículo contándote más sobre quién son y de dónde provienen sus cameos en el MCU.

Reed Richards / Mr. Fantástico

La gran sorpresa de la película. El líder de los 4 fantásticos y el hombre más inteligente del mundo. Hay varias referencias escondidas en el filme a este personaje. La primera es quién lo interpreta: Jhon Kransinsky. El actor es un favorito de los fans para traer a la pantalla grande (junto con su esposa, Emily Blunt), así que la elección de Marvel para esta variante bien podría ser un chiste interno y no la confirmación de que será él quien interpretará al genio en la película del MCU que está programado. El segundo detalle está en los robots Ultron que vemos. En los cómics, fue Richards el responsable de crear la inteligencia artificial Ultron, con lo que esta dimensión quiere hacer un pequeño homenaje a la historia original.

Black Bolt

Líder de los inhumanos. En la película el héroe es interpretado por Anson Mount, quien también interpretó al personaje en la serie de Fox del grupo de héroes. El show de televisión fue un fracaso masivo, pero Marvel decidió homenajear al personaje trayendo de regreso al actor (de momento no hay planes para una adaptación del grupo). De manera sencilla, los inhumanos son una especie modificado de humanos, pero no necesariamente mutantes que viven en el espacio y crearon su propia sociedad. Black Bolt es su líder y tiene la habilidad de que su voz es capaz de crear ondas sónicas capaces de destruir los objetos a nivel molecular. Esto implica que cualquier palabra que dice que es un arma de destrucción, por lo que se ha entrenado para no realizar ningún sonido.

Capitana Carter

El personaje viene inspirado de la antología animada What If, aunque podemos creer que no se trata del mismo personaje debido a las diferencias entre el mundo que vimos en la antología y el que visita Strange. En cualquier caso, en este mundo Steve Rogers no es quien recibe el suero de Súper Soldado, sino es Peggy Carter, quien asume el mando de Capitana Carter. También sabemos que en este mundo existe una versión de los vengadores (se le presenta como la primera de ellos). La versión live action es interpretada por Hayley Atwell, quien apareció en la primera película de Capitán América, así como la serie de Agent Carter y Agents of S.H.I.E.L.D.

Capitana Marvel /Maria Rambeu

En los cómics, antes de que Carol Danvers asumiera el manto de Ms. Marvel, fue Mónica Rambeu quien tomó el manto del héroe, después de la muerte de Marvell. En los cómics sus poderes le permitían transformarse en cualquier fuente de energía, aunque eventualmente terminan cediendo sus poderes a Genis-Vell, el hijo del Marvell original. Después de esto se convierte en Foton. Vale la pena mencionar que en la película la Capitana Marvel que hace parte de los Illuminati es Maria Rambeu (la mejor amiga de Carol Danvers), interpretada por Lashana Lynch, quien usa el manto y no su hija Mónica (Teyonah Parris) quien aparecerá como Foton en ‘The Marvels’.

Charles Xavier

El mutante más poderoso del planeta, interpretado por el único Sir. Patrick Stewart. Charles Xavier es el fundador de la academia para mutantes, así como el líder de los X-Men. Es también uno de los telepatas más poderosos del planeta (aunque, de manera curiosa, está muy por debajo dentro de la escala general de mutantes… con algunas excepciones muy complicada de explicar en este artículo). Por supuesto, la referencia aquí está en las películas originales de X-Men, en las que el actor interpretó al mutante (aunque la variante que hace parte de los Illuminati se trata de una versión diferente, pues en este mundo nunca existieron otros héroes diferentes a los mutantes).

Mordo

La mayoría de adelantos de Dr. Strange nos engañaron al hacernos creer que el Mordo que veíamos era el mismo que había desertado. Pero esta versión al parecer no solo se mantuvo al lado de Strange, sino que tomó el manto de hechicero supremo cuando en los cómics este fue asesinado por los Illuminati después de derrotar a Thanos al ser considerado la mayor amenaza para el multiverso. En la película es interpretado por Chiwetel Ejiofor. De manera curiosa, todavía no sabemos qué pasó con el Mordo de esta dimensión, aunque el comentario de Strange nos indica que ha tenido enfrentamientos con él y que ha ‘intentado matarlo’ en diversas ocasiones.

Imágenes: Marvel Comics