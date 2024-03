¿Quién es Sunspot? El nuevo personaje (y posible adición) de ‘X-Men 97’

‘X-Men 97’ finalmente se estrenó esta semana ¡Y vaya que está a la altura de lo que los fans de X-Men estábamos esperando! Los dos primeros capítulos sirven como un punto de conexión perfecto entre Graduation Day (el capítulo final de la serie original) y el momento en el que la historia retoma. También parece que el show animado tiene la intención de añadir al elenco de los X-Men varios nuevos nombres, entre ellos el de cierto mutante que sabe hablar portugués y brilla como una estrella: nos referimos a Sunspot.

¿Quién es Sunspot?

En los cómics el nombre real de Sunspot es Roberto Da Costa y, al igual que en el show animado, es el hijo del multimillonario Emmanuel Da Costa. Hay otros elementos que el show cambia: por ejemplo, los padres de Roberto parecen conocer la condición mutante de su hijo (aunque en los cómics su padre es presentado como un empresario sin escrúpulos).

Sunspot es mejor conocido por ser uno de los primeros miembros de los New Mutants, un grupo formado originalmente por Charles Xavier, que inicialmente sirvió como reemplazo de los X-Men cuando todo el equipo aparentemente había ‘muerto’. Aunque su objetivo original no era el de ser un grupo de combate, eventualmente la mayoría de ellos terminaría en el camino de los héroes/villanos con una buena parte de sus miembros formando partes de otros equipos como Los Vengadores, X.-Force o incluso Shield.

Después de morir y ser resucitado (como solo puede ocurrir en los cómics) Sunspot hizo parte de una comunidad de Mutantes que fueron a vivir a Marte, ahora llamado Arakko, como una nueva colonia para su especie. Sin embargo, en la actualidad el héroe ha regresado a la tierra en búsqueda de Cypher, que en estos momentos se encuentra desaparecido.

¿Qué poderes tiene Sunspot?

Roberto tiene la capacidad de generar y absorber la radiación solar: cuando decide liberar esta energía su cuerpo se transforma y obtiene un color negro, con pequeñas manchas amarillas.

Mientras que está en este estado Sunspot tiene súper fuerza, resistencia, velocidad e incluso la capacidad de volar. También puede controlar y expulsar otras formas de radiación solar. No solo esto, sino que mientras que sus poderes se encuentran activos no necesita de comida o oxígeno, por lo que puede sobrevivir en el espacio sin necesidad de algún tipo de equipo especial.

¿Qué significa la inclusión de Sunspot en la serie?

La adición del personaje es interesante, porque podría indicar un show o spinoff dedicado a los New Mutants, que es el grupo al que pertenece. El grupo es uno de los equipos más famosos de mutantes en los cómics con miembros como Armor, Mirage, Magic o Cannon Ball… también es posible que la aparición de Sunspot sea un anticipo de los eventos de la Hell Fire Gala (un evento con el que Sunspot tiene varías conexiones, que tomaría mucho tiempo explicar en este artículo).

Por cierto !No es la primera vez que Sunspot hace su debut por fuera de los cómics¡ El personaje primero tuvo una aparición en la película de ‘Days of the Future Past’ con un pequeño cameo siendo parte de los pocos mutantes sobrevivientes al apocalipsis. También fue parte del equipo de ‘The New Mutants’, la olvidada cinta de 20th Fox protagonizada por Maisie Williams (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit) y Charlie Heaton (‘Stranger Things’).

Imágenes: Marvel Studios