“¿No aprendieron nada del show”? Creadores de X-Men 97 responden a las acusaciones de que el show es Woke

Frente a una lluvia de críticas y acoso online, los creadores de ‘X-Men 97’ han respondido a las acusaciones de que la serie se ha convertido en un producto ‘Woke’.

¿Por qué razón están diciendo esto? El problema está en un comentario reciente en el que se anunció que Morph, el mutante capaz de transformarse en cualquier persona, tendrá una identidad no binaría en ‘X-Men 97’. El anuncio de inmediato despertó una avalancha de críticas por cierta parte de la comunidad en Internet que interpretó esta adición como una manera de ingresar ‘ideas woke’ o de modificar a sus personajes para que se ajusten a ideas más modernas.

En una entrevista para Variety, Larry Houston y Julia Lewald se expresaron en contra de las acusaciones, justificando los comentarios:

“Para mí, la palabra ‘no binario’ es lo mismo que la palabra ‘cambia formas’. Cada personaje que puede cambiar de un género a otro, o de un humano a un animal, que para mi es otra forma de ser un cambia formas”, aseguró Houston

Lewald, por otro lado, se mostró molesta ante las críticas considerando que una de las principales temáticas de los X-Men (en los cómics y la serie) es la falta de tolerancia y la división ante aquello diferente

“¿No les enseñó nada el show? ¿Acaso no estaban viendo? ¿No aprendimos cómo ser amables con otros y llevarnos mejor? Se siente muy extraño el que todavía estemos lidiando con muchos de los mismos problemas que hace 30 años. Es bastante doloroso”.

No son las únicas personas que han salido a defender la decisión de declarar al personaje de Morph como no binario. La actriz de voz Lenore Zann que interpreta a Rogue/Titania también expresó su molestia con estas críticas:

«Ese mensaje debe difundirse por todo el mundo ahora mismo. Espero que podamos llevar esperanza a las personas y a los niños para que puedan mirar hacia el futuro y decir: Tengo un lugar en este mundo. Pertenezco y está bien ser diferente»

Siendo justos, la sexualidad de Morph en el show animado nunca estuvo definida y en muchas ocasiones el personaje actúa dando la impresión de que él mismo no le da importancia al tema. Eric Lewald, uno de los productores de la serie, invitó a los fans a recordar que la serie original no se alejó de estos temas. En la serie animada Morph ‘muere’ durante el primer ataque de los centinelas. Eventualmente el mutante regresa, pero con un odio enorme por su anterior equipo (creyendo que ellos lo habían abandonado y luego gracias a una segunda personalidad que Mr. Siniestro implantó en él):

“Ataca a Wolverine, su amigo más cercano, de la manera más dramática al convertirse en Jean Grey, poner su mano en el cuello de Wolverine e inclinarse para besarlo. Eso es lo más no binario posible. Es Morph convirtiéndose en mujer y acercándose a Wolverine para asustarlo. Todo estaba ahí en el carácter de Morph. Ahora se ha convertido en algo tan social que creo que la gente será más sensible a cómo se usa. Esa es la única diferencia. No vimos ningún problema en leerlo y no sentimos que fuera diferente”.

