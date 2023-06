¿Qué significa ESA escena al final de Flash para el futuro de DC?

A continuación, daremos spoilers de ‘Flash’.

La película de Flash guarda bastantes sorpresas para los fans de DC. Una de ellas está en sus últimos minutos después de que Barry regresa de la línea de tiempo y corrige el rumbo de la historia… un poco.

Aunque Barry mantiene el evento del asesinato de su madre, modifica la posición de las latas de tomate que más tarde compraría su papá. Este pequeño cambio consigue que su padre mire a la cámara, convirtiéndo la evidencia inservible en la prueba definitiva para conseguir su libertad. Saliendo del juzgado Bruce llama a Barry, pero la persona que lo recibe no es la versión de Batman que él conocía interpretada por Ben Affleck, sino que es el Bruce (mucho mayor) de George Clooney.

El Batman con la peor película regresa

Flash ya había jugado con la idea de traer a los antiguos Bruce Wayne al reclutar a Michael Keaton para interpretar al héroe. La justificación que entregaron es que cuando Barry cambió un evento modificó por completo la línea de tiempo afectando eventos antes y después de su intervención. De ahí que el nacimiento de Batman ocurriera antes. La película también sugiere que las dos primeras películas de Batman que protagonizó Keaton ocurren en este universo.

El guiño con George Clooney está en el regreso del tercer actor que interpretó a Batman en la pantalla. Aunque Clooney fue un Batman competente (siendo la persona que más jugó con la idea de ‘playboy de día y héroe de noche’), es mejor conocido por la que es considerada como la peor de cinta en la historia de la franquicia, acompañada del peor traje de Batman (que por alguna razón incluía pezones).

No hay amor para Val Kilmer y su Batman, que por desgracia ha pasado casi al olvido entre tantas adaptaciones, así como tampoco alguna mención del Bruce Wayne de Christian Bale o a su versión más reciente interpretada por Chris Pattinson.

¿Qué significa el regreso de George Clooney en Flash para el futuro de DC?

Antes del estreno de la película de Batman muchos esperaban que el filme terminara por justificar los cambios en el elenco y el reinicio de muchas historias con la llegada de James Gunn. De hecho, es posible que aquellos que fueron al cine creyeran que la persona que se bajaría del vehículo fuera la el nuevo actor que interpretará al héroe en ‘Batman: The Brave and The Bold’ (que es el título de la primera película del personaje bajo el liderazgo de Gunn).

Por desgracia lo que parece confirmar la escena final de Flash es lo contrario: que la película no está pensada como una justificación para los cambios que se vienen en este universo cinematográfico. No tiene mucho sentido que Clooney sea la persona seleccionada para continuar con la historia de Batman, en especial con la que pretende contar Gunn. Si algo, lo único que parece confirmar este momento es que el Snyderverse está muerto y no vale la pena buscar algún indicio de su regreso pronto.

Imágenes: Warner Movies