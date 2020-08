La temporada 3 de 'The Umbrella Academy' promete resolver algunos de los misterios pendientes de la nueva serie de Netflix.

Alerta de spoilers

La segunda temporada de ‘The Umbrella Academy 2’ se estrenó este fin de semana y no necesitamos de una escena pos créditos para saber que los hermanos Hargreeves regresarán De hecho, el último capítulo explica muy bien qué podemos anticipar de la próxima aventuras de estos héroes tan particulares. Después de prevenir el final del mundo y llegar a un acuerdo con la Comisión, los Hargreeves regresan al futuro. Pero lo que les espera no es la misma línea de tiempo que abandonaron. Para empezar, porque su padre, Sir Reginald Hargreeves, sigue vivo. Pero más importante, Ben tampoco está muerto y ahora parece ser el líder de otro grupo de héroes diferente llamado ‘The Sparrow Academy’. Así la pregunta es: ¿qué podemos esperar la temporada 3 de ‘The Umbrella Academy?

Lo primero que hay que aclarar es que mucho de lo que podemos anticipar de la temporada 3 de ‘The Umbrella Academy’ es altamente especulativo. La razón es que ‘The Sparrow Academy’ es un comic que todavía no ha sido lanzado. En julio de este año, justo antes del estreno de la nueva temporada en Netflix, Gerard Way anunció el nombre del nuevo volumen del cómic que inspiró la serie de televisión con el título de ‘The Umbrella Academy: Sparrow Academy’. Es decir, que la próxima temporada está inspirada en un arco que no se ha publicado.

Al respecto, Steve Blackman, que ha sido el encargado de escribir la adaptación para Netflix, aseguró que se había reunido con Way para discutir el futuro de la historia. “Cuando descubrí que estaba haciendo The Sparrow Academy’, me emocioné mucho. Sabía que realmente quería ir a algún lado con eso”, dijo Blackman. “Hablamos sobre eso en el futuro. Tuve una idea similar».

Blackman ya nos ha dado ciertos anticipos de qué esperar. El personaje de Ben (o al menos su versión de esta línea alternativa) tendrá mucha más relevancia que en las dos tandas de capítulos anteriores. «Amo a Justin y amo al personaje de Ben, y realmente hemos hecho que ese personaje sea más grande que la novela gráfica», dijo el showrunner. «Es un favorito de los fanáticos».

Así, lo más seguro es que la próxima temporada vea a los Hargreeves lidiar con esta versión alternativa de su hermano, que sobrevivió. Ni en los cómics, ni en la serie de televisión se ha mostrado o contado cómo fue que Ben murió.

Y también es seguro que nos centraremos en los otros niños que todavía no conocemos y también nacieron el 1 de octubre. En los cómics, The Sparrow Academy hace su aparición el final de ‘Hotel Oblivion’ (el último arco de los cómics) y al igual que en la serie insinúa un equipo alterno de súper héroes. La diferencia está en que este no se trata de una versión de otra línea temporal, sino literalmente de otro grupo de personajes (que no está liderado por Ben).

También hay otros elementos que la temporada anterior pareció anticipar y que seguramente tendrán mucha más importancia en la temporada 3 de ‘The Umbrella Academy’. Uno de los más importantes es la verdadera identidad de Sir Reginald Hargreeves. En esta tanda de capítulos muchos descubrieron que el padre de los héroes no era quien decía ser después de quitarse su rostro y matar a los involucrados en el asesinato de JF Kennedy. Y este misterio (que no queremos revelar para aquellos que todavía están esperando una respuesta) seguramente será resulto en la próxima tanda de capítulos (o puedes leer aquí de qué se trata).

Por último, hay varias historias alternas que pueden encontrar de una manera u otra su destino en la temporada 3 de ‘The Umbrella Academy’. Con el cierre del último capítulo, el principal antagonista de la serie ha desaparecido (la comisión). Por lo que no descartamos que la saga de Hotel Oblivion sea adaptada de una manera u otra. En este arco, los hermanos Hargreeves descubren que su padre estuvo encerrando a algunos de sus peores villanos en una prisión. Pero un día se produce un escape masivo, enfrentando al equipo a lo peor de lo peor que tiene el mundo para entregar. Una idea que además puede estar apoyada en la revelación de que Hallan (el hijo que cuido Vanya) terminó con poderes residuales.

Por ahora, Netflix no ha confirmado cuándo llegará la temporada 3 de ‘The Umbrella Academy’, pero considerando que ya se está trabajando en su historia es una garantía que veremos el regreso del equipo de héroes en un momento u otro.

Imágenes: Dark Horse Entertainment