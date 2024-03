¿Qué es lo que está pasando con Drake Bell y Nickelodeon? Los 7 puntos claves que debes saber

Si has estado conectado a redes sociales seguramente habrás notado que toda esta semana se ha estado hablando de Drake Bell. Por desgracia, el contexto de la conversación no ha sido nostalgia por la serie de ‘Drake y Josh’ o las noticias de algún show de reencuentro: el motivo está en una serie de acusaciones que han comprobado lo que muchos desde hacía años estaban denunciando: un ambiente de abuso en los sets de Nickelodeon.

En ENTER.CO hemos resumido los 10 puntos más importantes de lo ocurrido, con los datos más importantes que debes conocer:

1’ – ‘Quiet on the Set’

El origen de toda la conversación es una serie documental que se estrenó el pasado 17 de marzo llamado ‘Quiet on the Set’. La serie tiene como objetivo denunciar diferentes situaciones que los niños de shows como ‘iCarly’, ‘Drake y Josh’, Amanda Show’ y ‘Zoey 101’ vivieron en los sets de Nickelodeon.

2 – La denuncia de Drake Bell

Uno de los capítulos más recientes tuvo como protagonista a Drake Bell, uno de los protagonistas de la serie ‘Drake y Josh’. Durante el programa el actor denunció varías cosas: habló de Brian Peck, su antiguo Manager y entrenador de dialogo que fue sentenciado en 2023 por conductas inapropiadas contra menores de edad.

3 – Un video musical sobre su experiencia

Al mismo tiempo que el episodio de Quiet in the Set se estrenó, el Bell publicó un video musical con el nombre ‘I Kind of Relate’ (que puedes ver en este enlace) y que parece ser una manera en la que el actor está contando algunas de las experiencias abusivas que tuvo cuando pequeño (advertimos que el video musical cuenta con algunas escenas fuertes).

4 – Los de ‘El Manual de Supervivencia de Ned’ Cancelados

Al mismo tiempo que las denuncias de ‘Quiet on the Set’ el actor Devon Werkheiser (mejor conocido por ser el protagonista del show ‘Manual de Supervivencia de Ned’) fue criticado en las redes sociales después de bromear y burlarse del documental. Aunque el actor ya se disculpó, aseguró que la razón por la que realizó esas bromas fue porque nunca recibió este tipo de tratos.

5 – Sexualización de menores

Hay varios videos en redes sociales que están rondado en redes sociales (y que por motivos de derechos de autor no podemos compartir) que muestran cómo ciertos clips y segmentos de los shows de Nickelodeon parecían estar diseñados para sexualizar a sus protagonistas. Uno de los más incomodos de ver muestra a Ariana Grande (que inició su carrera en la TV con el show ‘Victorious’).

6 – “Lo están viendo con ojos de adulto”

Dan Scheinneider, que fue el productor y creador de varios de estos shows (entre los que están ‘ICarly‘, ‘Victorius’, ‘The Amanda Show’, ‘Victorius’), es una de las figuras en la mira por estas acusaciones. El documental lo ha representado como alguien que no solo conocía las condiciones e incidentes en el set, sino que también aprobaba la sexualización de estos actores a través de escenas inapropiadas:

«Todas las historias, diálogos, vestuario y maquillaje tenían que ser aprobados por la cadena. Un grupo de supervisión leía y aprobaba cada guion, y los ejecutivos de programación revisaban y aprobaban todos los episodios. Además, cada día en el set había padres, cuidadores y amigos que asistían a los rodajes y ensayos. Si hubiera habido alguna escena o ropa que fuera inapropiada, se hubiera señalado y bloqueado en esa múltiple supervisión. Desgraciadamente, algunos proyectan sus mentes adultas en las series para niños, y sacan conclusiones erróneas sobre ello«.

7 – El caso de Amanda

Muchos en este lado del mundo no tuvieron la oportunidad de ver ‘The Amanda Show’, pero sería poco decir que la serie fue la piedra bajo la que se construirían muchos de los programas más populares de su momento. En su momento se pensó que Amanda Bynes, su protagonista, terminaría por convertirse en una de las más grandes estrellas de la TV. Pero después de que la serie terminó la actriz tuvo muchos problemas para encontrar otros roles significativos y eventualmente en 2010 anunció su retiro temporal de la actuación.

Bynes actualmente está recibiendo ayuda psiquiátrica, debido al abuso de sustancias. En 2023 tuvo que ser recluida después de que se le encontrara caminando completamente desnuda en una de las calles de los Ángeles.

‘Quiet on the Set’ no acusa directamente a ninguna de las personas de Nickelodeon por la condición actual de la actriz, pero si abre la puerta para argumentar que muchos de sus problemas tuvieron inicio durante ‘The Amanda Show’ y el trato que recibió por parte de Dan Scheinneider.

