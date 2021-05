Pronto podrás crear tus listas de series en Netflix

Netflix estaría cerca de lanzar su propia ‘red social’. Múltiples portales de tecnología han reportado un nuevo servicio de la compañía con el nombre de N-Plus. La idea de este nuevo servicio es incrementar el alcance que tienen los contenidos de Netflix y no limitarse solo a series, películas y documentales, sino a otros formatos que manejan servicios como YouTube o Spotify.

De acuerdo con Netflix, N-Plus sería un “espacio a futuro en línea donde puedes aprender más sobre los mejores shows de Netflix o cosas relacionados con ellos. La idea de este servicio es que remplace los canales en los que la plataforma ya sube estos contenidos, como YouTube o Facebook, al mismo tiempo que le permite apostar por más formatos.

Una de las adiciones más interesantes es la posibilidad de que los usuarios creen listas de series o películas que puedan compartir. Esta no es una idea nueva, sino que de hecho es una sugerencia que se le ha hecho durante años a la plataforma. De manera curiosa, Netflix no cuenta con muchas opciones internas que permitan compartir a través de redes qué estás viendo. En su momento, Netflix aseguró que sus usuarios preferían que la experiencia del contenido que veían fuera privada y no algo que se pudiera compartir. Pero los años recientes nos han demostrado que esta es una percepción bastante errada. Las personas no solo comparten qué están viendo (y si les gusta) a través de redes sociales, sino que de manera activa buscan nuevas recomendaciones para ver. Incluso podría mostrar a la serie que shows podrían causar revuelo si llegaran a ser canceladas antes de tiempo.

Este es tan solo uno de los ejemplos de contenido que Netflix busca integrar en N-Plus. Otra posibilidad es la de un espacio en el que los usuarios puedan dar retroalimentación sobre los contenidos disponibles. Esto podría ser opiniones de productos anunciados o en desarrollo (por ejemplo comentar sobre la elección de estilo de un anime adaptado) o a través de reseñas para otros usuarios (una alternativa a Rotten Tomatoes, pero limitada solo a producciones de Netflix).

Netflix también estaría interesado en lanzar una cadena de producciones originales como Podcast o shows del tipo ‘tutorial’. Estos contenidos ya existen, pero el objetivo sería el migrarlos por fuera de YouTube o Facebook y hacerlos nativos dentro de la aplicación.

Por ahora la mayoría de indicios que tenemos son producto de una encuesta que se envió a ciertos usuarios y de información ‘interna’ sin confirmar. Es posible que N-Plus ni siquiera termine por existir, aunque con Disney+ respirando en la espalda, Netflix necesita todos los aces en la manga que pueda utilizar.

