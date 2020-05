Pixar debuta su primer personaje principal gay en ‘Out’

'Out' es un nuevo corto de Pixar que se estrenará de manera exclusiva en Disney+ y tiene como tema la lucha de un hombre por revelar su sexualidad.

El camino a la inclusión ha sido complicado. Todavía más para medios como el cine y la televisión animada. Con un formato que siempre se ha considerado para ‘niños’, la disputa ha sido entre grupos que consideran que personajes del grupo LGTBI pueden no ser una influencia ‘apropiada’ para los más pequeños. Una batalla que se ha ganado a pequeños pasos. Tanto que celebramos en titulares cuando un personaje secundario en ‘Unidos’, que aparece por apenas 1 minuto, admite tener una novia.

Y aunque no sea necesariamente en una película completa, Pixar ha dado un paso importante en este punto. El estudio debutó su nuevo corto titulado ‘Out’ (que se traduciría como ‘Afuera’ en español) que tiene a su primer personaje principal gay. El corto de tan solo 9 minutos será lanzado solo en Disney+ y tiene como centro un hombre llamado Greg que tiene problemas en revelar su identidad sexual a sus padres, lo que lleva a tener problemas con Manuel, su pareja.

