¡Ojo! Este 13 de febrero podrás ir a cine por solo $5.000

Una de las cosas malas que nos dejó la pandemia es que nos quitó las ganas y la costumbre de ir a las salas de cine. Puede ser porque nos acostumbramos a ver películas por streaming. Quizás con todo tan caro el ir a teatro no es una prioridad. No importa porque este 13 de febrero se celebrará lo que se ha denominado como ‘El Día del Cine’. Y la motivación para muchos está en la promesa de poder asistir a ver cualquier película a tan solo 5.000 pesos.

La iniciativa está siendo apoyada por todos los grandes distribuidores de teatro del país: Royal Films, Cinepolis, Cinemark, Cineland, Cinemas Procinal y Cine Colombia. Si podemos creer en la publicidad que ha sido compartida, esta tarifa estará activa para todas las boletas y todo tipo de función (independiente de la sala o del tipo de función).

El próximo 13 de febrero, te esperamos en el DÍA DEL CINE 🙌 pic.twitter.com/WqsoMNOciB — Cine Colombia (@Cine_Colombia) January 24, 2023

Vale la pena mencionar que las boletas de ‘El Día del Cine’ solo podrán ser adquiridas en la apertura de funciones de la segunda semana de febrero, que es el próximo 8 de febrero. De nuevo, las condiciones de compra y los beneficios adicionales dependerán de cada teatro por lo que los usuarios pueden solicitar información antes de realizar planes. También sobra decir que este lunes la asistencia a salas será un poco mayor de lo normal, por lo que lo idea sería que compraran sus boletas por adelantado en caso de que quieran asegurar poder ver la película elegida el 13 de febrero.

Para ser justos, parece ser el mejor momento para aprovechar los descuentos en las salas de cine. Esta semana también fueron anunciados los nominados a los premios Óscar 2023. Algunas de las películas que competirán por el premio principal están en estos momentos en exhibición como es por ‘Los Fabelmans’ o ‘Avatar: El Camino del Agua’. Considerando que el resto de febrero y de marzo apuntan a varías visitas a cine, quizás sea el momento ideal para comenzar un ahorro y, de paso eliminar algunas de las películas de la lista de pendientes.

Estos son los nominados a mejor película en los premios Óscar 2023

Mejor película

All Quiet in the Western Front

Avatar the Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tar

Top Gun Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Imágenes: Foto de Tima Miroshnichenko