¡Ojo! Disney Plus y Star Plus suben sus precios en Colombia

Bueno… es momento de volver a hacer las cuentas del presupuesto para streaming. Disney Plus , Star Plus y Lionsgate Plus han anunciado que a partir de junio se incrementará el valor de la suscripción mensual de sus plataformas. La información fue compartida a través de un correo a los usuarios de estos servicios de streaming informando del ajuste que se hará efectivo a partir de la primera facturación en junio.

Por ahora Disney no ha confirmado el motivo por el que incrementará el precio de su servicio en nuestra región. El aumento sin duda corresponde a la inversión actual de contenido y al hecho de que la plataforma ya se ha convertido en una parte indispensable de la ‘dieta del streaming’ con lo que pueden modificar el valor de la suscripción mensual de manera que se ajuste mejor a los precios de otros servicios de streaming en el país.

El incremento es, aproximadamente, de $3.000 pesos. El valor cambia de acuerdo al tipo de plan que tengas (para 2023 Disney ofrece sus servicios de manera individual o en paquetes). Con el ajuste los precios del servicio quedan de la siguiente manera:

Star Plus : $34.900 pesos al mes.

Disney Plus : 34.900 pesos al mes

Star Plus y Disney Plus Combo: $41.900 pesos al mes.

Star Plus , Disney Plus y Lionsgate Plus Combo: $52.900 pesos al mes.

Por supuesto, la mejor alternativa para muchos permanece el tener el combo de Star Plus y Disney Plus . Ambas plataformas han probado ser adiciones casi obligatorias para cualquier hogar fan de una buena maratón vía Streaming. Star Plus , por ejemplo, hoy es el hogar de todas las temporadas de los Simpson, pero además de eventos deportivos de ESPN y de las últimas películas de productoras como 20th Century. Disney Plus es la única manera de ver las series exclusivas de franquicias como Marvel y Star Wars.

Imágenes: captura de pantalla