Nuevo teaser de ‘Stranger Things’ anticipa más ‘hermanos’ de 11

Aunque hace más de un año recibimos el primer teaser de la nueva temporada de ‘Stranger Things’, no hay señales de su regreso. Sin embargo, Netflix está comprometido en que no olvidemos que la serie existe. La plataforma hoy lanzó un teaser corto con el título de ‘Eleven, are you listening?’ (Once, ¿estás escuchando?) en el que muestra una escena que podría o no ser parte de la cuarta temporada del show.

El teaser muestra una ubicación que conocemos: el centro de investigación en el que creció Eleven y que, eventualmente, se convertiría en la puerta a ‘El otro lado’. Allí nos encontramos con un grupo de niños, nombrados solamente con números, que están dentro de un salón de juegos. También vemos el regreso del Dr. Brenner (que falleció en la primera temporada).

En la segunda temporada de ‘Stranger Things’ conocimos a otra de las hermanas de Eleven, Eight o Kali (Linnea Berthelsen). De manera curiosa, el personaje no regresó o incluso fue mencionado en la tercera temporada. Una razón pudo estar en que, de acuerdo con portales como Rotten Tomatoes, el capítulo centrado en su historia es considerado como el peor de esta temporada. Así, sorprende que en la nueva tanda de capítulos Netflix decida retomar esta historia y que nos quiera presentar a más de estos chicos con poderes.

Tampoco hay mucha claridad con el tipo de historia que podemos recibir en la nueva temporada. El final de ‘Stranger Things 3’ nos dejó con la familia Byers (Eleven incluida) mudándose de Hawkins. Por otro lado sabemos que al final Jim (David Harbour) sí sobrevivió gracias a un teaser que se reveló en 2019 (o 5000 años atrás, en el tiempo post pandemia). Los actores han sabido mantener el secreto.

Hace poco Finn Wolfhard, que interpreta a Mike Wheeler, aseguró que no deberíamos esperar la temporada hasta al menos el próximo año (por temprano). Así que el teaser más reciente no debería ser interpretado como una señal de que veremos ‘Stranger Things 4’, sino una manera más de Netflix de mantener viva la conversación sobre el show.

Imágenes: Netflix