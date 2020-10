¡Nuevas fotos de ‘Escuadrón Suicida 2′ nos muestran los equipos!

‘Escuadrón Suicida 2’ se ve tan interesante como la cuarta fase del MCU (una frase que no esperábamos decir en 2020). James Gunn parece el alma gemela de este proyecto. Una idea que se reforzó con el adelanto que el DC Fandome nos presentó hace unos meses. Un proyecto que se aprovecha de la enorme cantidad de villanos en el universo de héroes de la Liga de la Justicia para traer un elenco masivo de malos en la próxima entrada.

Por desgracia, aunque conocemos los rostros no tenemos detalles de la historia del filme. El tráiler nos adelanta un ‘battle royale’ entre malos en una isla, al mejor estilo de un filme de acción de los 80, pero además de esto no hay muchos detalles importantes Hoy, 26 de octubre, el portal de entretenimiento Empire compartió dos nuevas fotos de la producción que nos presentarían la primera pista sobre la historia que entregaría la cinta de Gunn. En ella vemos con claridad dos equipos en una misión.

En la primera foto vemos (de izquierda a derecha) a Polka-Dotman (David Dasmalchian), Peacemaker (John Cena), Bloodsport (Idris Elba) y Ratcatcher II (Daniela Melchior).

La segunda foto nos muestra a otro equipo por completo diferente: Savant (Michael Rooker), Rick Flag (Joel Kinnaman), Capitan Boomerang (Jai Courtney), Javelin (Flula Borg), Harley Quinn (Margot Robbie) y Mongal (Mayling Ng).

Gunn ha prometido una cinta de súper héroes como no se ha visto. De hecho, anticipó que el estudio le dio más o menos tarjeta verde para matar a cualquier personaje que viera necesario. Algo que tiene sentido, pues como su nombre lo indica el ‘Escuadrón Suicida’ a menudo involucra traiciones y la muerte (accidental o no) de la gran mayoría de los miembros en cada misión. También está el que a estas alturas a Warner Pictures le parece importar poco cualquier tipo de continuidad o conexión entre películas. Así que ¿a quién le importa si matan a Harley Quinn? De paso ¿Podrían matar al Joker de Jared Leto para que no aparezca en The Snyder Cut? Gracias.

‘Escuadrón Suicida’ 2 tiene programado su estreno el 06 de agosto de 2021. La única ‘secuela’ confirmada es una serie sobre Peacemaker para HBO Max.

Imágenes: Empire