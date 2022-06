Nothing Phone, el smartphone ‘transparente’, nos deja ver su diseño

Hay algo muy atractivo en el poder ver los componentes de un equipo. Como un amante de los PC Rigs entiendo muy bien el valor estético que le da una cubierta transparente a un dispositivo. Quizás por esto es que entiendo la razón por la que el Nothing Phone (1) está causando olas entre los amantes de los celulares.

Después de meses de anticipos, Nothing (la nueva marca de Carl Pei, uno de los fundadores de One Plus) ha presentado la primera imagen oficial de su Nothing Phone (1). La marca ha tomado lo que más gustó de sus Nothing Ear, el diseño transparente, y lo ha llevado a su primer dispositivo celular y el resultado es… bastante agradable a la vista.

Bueno, para ser justos no es como que podamos ver todos los componentes. En vez sí tenemos una tapa transparente pero las piezas están escondidas detrás de paneles de textura. Si bien algunos se podrán quejar, lo cierto es que podemos imaginar que los componentes internos de un celular son mucho menos atractivos en acción que los de un PC. La división de los paneles, la textura y los relieves por otro lado le dan al equipo la apariencia de una pieza espacial. No por algo muchos han asociado su diseño al de los famosos Storm Tropers de Star Wars.

Por supuesto, además del diseño este equipo se debe probar en otras áreas. Una de las que más nos gustaría ver es su cámara. El Nothing (1) viene equipado con dos lentes de los que, por desgracia, no sabemos nada. Muchos también notarán el módulo central que tiene el logo de una bomba (y que para absolutamente nada nos recuerda a cierta manzana mordida). Este círculo además parece ser una bobina de carga inalámbrica que, además, parece que se iluminará.

El NothIng Phone (1) tendrá un precio estimado de salida de $500 dólares (1.9 millones de pesos, aproximadamente) y será lanzado el próximo 12 de julio. Con algo de suerte el anuncio nos traerá razones adicionales para enamorarnos en esta nueva propuesta ‘sin tapujos’ de celular.

Imágenes: Nothing