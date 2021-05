No todas las series de HBO Max se transmitirán de manera simultanea

HBO Max presentó esta semana su plan de precios para Colombia. 20.000 pesos al mes (o cerca de 15.000 si eliges el plan anual) no parece un costo exagerado para invertir, si consideras la cantidad de series y películas disponibles gracias a su catálogo. Pero hoy, además de la biblioteca de contenido, los usuarios buscan otras cosas: la posibilidad de ver, de manera legal, las series en simultaneo con el resto del mundo. Están muy lejos los días en los que podíamos aguantar meses antes de tener subtítulos decentes. La pregunta, entonces, es si HBO Max contará con esta opción para las series y películas que se estrenarán en el servicio.

La respuesta parece ser que no del todo.

En la presentación de HBO Max Latinoamérica se hizo mucho énfasis en la oferta de contenido. Sin embargo, quedó claro que en nuestra región no tendremos la misma disponibilidad de series que en los Estados Unidos. La razón está en que, a diferencia de plataformas como Disney+, los distribuidores de contenido de HBO Max son una combinación de compañías de entretenimiento cuyos acuerdos de distribución (en especial internacional) son diferentes.

Lo que esto quiere decir es que, por ejemplo, las series de HBO sí contarán con transmisión simultánea. Cuando se estrene ‘Blood of the Dragon’ (la precuela de ‘Game of Thrones’) los suscriptores de HBO Max podrán ver los nuevos capítulos al mismo tiempo que las personas en los Estados Unidos. Lo que nos permite suponer que muchas de las series de HBO sí contarán con este trato

Pero, por otro lado, algunas series no están licenciadas para ser transmitidas de esta forma. Por ejemplo, la nueva temporada de ‘Rick and Morty’ lanzará su nueva temporada en junio. La serie se emitirá por cable a través de Adult Swim pero, de manera curiosa, en esta región comparte los derechos de distribución con Netflix y HBO Max. Lo que significa que los nuevos capítulos no estarán disponibles en su estreno, sino que posiblemente tendremos que esperar un tiempo a que llegue al servicio de streaming.

Lo mismo aplica para las películas. Aunque en los Estados Unidos existe la opción de ver algunos de los estrenos de Warner Pictures de manera simultánea a su estreno en HBO Max. Pero, en Latinoamérica, las cintas contarán con una ventana de 35 días después de su salida en cartelera (lo que no es terrible, considerando que no es un espacio muy grande).

Por ahora, la lista de estos estrenos que no serán en simultaneo no ha sido confirmada por completo. Tendremos que esperar al estreno de HBO Max en Latinoamérica para confirmar qué programas por fuera de HBO no contarán con transmisión simultánea.

