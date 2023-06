No: Misión imposible 8 / Sentencia Mortal no será el final de las películas de Tom Cruise

Para aquellos que han olvidado llevar la cuenta, vamos para nueve películas de Misión Imposible desde que la primera se estrenó allá en 1996. No solo esto, sino que además la octava película, ‘Misión Imposible 8 ‘ o ‘Misión Imposible: Sentencia Mortal’, se va a lanzar en dos partes. Considerando que el movimiento de dividir un filme en diferentes películas es una estrategia clásica de una franquicia que termina (Harry Potter, Rápidos y Furiosos, Los Juegos del Hambre) muchos se preguntaban si quizás Tom Cruise finalmente estaba colgando la toalla en su rol como el agente Ethan Hunt y esta sería misión imposible final.

Pues no, parece que tendremos Misión Imposible para rato. El director de la película Christopher McQuarrie confirmó que Misión Imposible 8 o ‘Sentencia Mortal: Parte 2′ no será el final de la franquicia. El comentario llegó cortesía de Fandango que recientemente tuvo la oportunidad de hablar con McQuarrie.

NEW from Rome! #MissionImpossible director Christopher McQuarrie tells Fandango that #DeadReckoning Parts 1 & 2 are not the end of the series, and they already have ideas for what comes next. Part 1 is only in theaters July 12! Get tickets now https://t.co/NikqVaQWGC pic.twitter.com/SQ86wHIgn7

— Fandango (@Fandango) June 18, 2023