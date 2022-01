No Mires Arriba ¿por qué está la crítica entre el odio y el amor?

Las probabilidades (y conversación en redes sociales) nos indican que hay muchas probabilidades de que la mayoría de nuestros lectores hayan visto ‘No Mires Arriba’ (o ‘Don’t Look Up’ en inglés). La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Mark Rylance y Rob Morgan (entre muchos otros actores de alto nivel) fue tendencia en diferentes redes sociales, el recomendado inmediato en la página principal de Netflix y el tema de conversación contante.

Lo que resulta curioso, considerando que No Mires Arriba parece haber dividido a la crítica y al público respecto a si es o no un buen filme. En Rotten Tomatoes la película tiene una calificación de 56% por parte de la crítica, con un 77% por parte de la audiencia. Aunque esta división entre público y expertos no es nueva, sí resulta algo sorpresiva (al menos con un filme de Netflix).

La primera razón parece estar en el tono de la película. ‘No Mires Arriba’ es una película que de manera directa parece enfocar muchos de sus mensajes (y parodias) a eventos que, por desgracia, no podemos dejar de sentir que hacen eco a situaciones similares que hemos vivido recientemente (cof, cof, la pandemia). El filme es una crítica bastante directa a temas como el manejo de las autoridades, los medios de comunicación, las empresas privadas y el público en general de las crisis modernas.

Esto ha llevado, de manera inevitable, a que una buena parte de las personas se sienta atacada por el tono del filme. Peor no solo ha sido esto, sino además otra parte importante de la crítica siente que la manera en la que el filme aborda estos temas pudo ser un poco más ‘sutil’. Los medios de derecha, principalmente, han apuntado al tono de ‘sermón’ que toma el filme en su última parte. Otros consideran que la película, simplemente, no termina de hacer muy bien la tarea en lo que a la sátira corresponde.

La polémica sobre su contenido, por otro lado, no aparece haber afectado la popularidad general del filme. De acuerdo a cifras compartidas por Netflix, No Mires Arriba parece ser uno de los filmes originales del servicio de streaming más populares. La cinta alcanzó los 111 millones de horas en su primer fin de semana, confirmando que esta división (al menos para Netflix) no ha llegado sin una buena cantidad de audiencia.

Imágenes: Netflix