El pequeño error de edición de ‘Don’t Look Up’ que nadie notó

Dice algo del humor general que nos dejó 2021 el que muchas familias hayan decidido iniciar 2022 viendo una comedia negra sobre el final del mundo. Sin embargo, muchos podían estar tan concentrados en no deprimirse con la idea de un gobierno inepto y avaro, poniendo el futuro de la humanidad en compañías privadas (jajajaja que buen chiste) que se perdieron un pequeño error de edición en Don’t Look Up.

Un usuario notó, y luego publicó un video para probarlo, un pequeño error en la edición de Don’t Look Up. A la hora y los 28 minutos con 10 segundos hay al menos tres frames en los que es posible ver por completo al equipo de grabación de la cinta. Se trata de uno de esos momentos de ‘parpadea’ y te lo pierdes.

Sin embargo, lo curioso es que ahora Adam McKay, director del filme, asegura que este error de edición no es un ‘error’, sino que se trató de un pequeño easter egg que fue, de manera intencional, insertada en la película.

“¡Buen ojo! Dejamos ese fragmento del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de filmación». McKay escribió en la publicación, respondiendo al mensaje original de E! Articulo online (donde se publicó uno de los primeros artículos hablando del error).

Te puede interesar: Las nominadas a mejor película en los premios ENTER.CO

Para ser sinceros, es imposible saber si en efecto se trató de un homenaje o si alguien en el equipo de edición ha perdido su trabajo. Considerando que es tan solo 3 frames de imágenes, la escala de ambos casos es bastante pequeña y en nada afecta el sentido o incluso destino final de la película (bueno… además de que podemos decir adiós al equipo de filmación que murió con el impacto del meteorito).

La experiencia ‘extraña’ de grabación a la que se refiere está en que la película fue principalmente grabada en un momento en el que las políticas de salud hicieron que el equipo tuviera que utilizar máscaras, limitar las personas en set y, además, tuvo que modificar en diversas ocasiones sus horarios de producción. No solo esto, sino que Jennifer Lawrence incluso tuvo que ser agregada en CG en algunas escenas de Don’t Look Up.

Imágenes: Netflix