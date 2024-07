¡No estaba muerta! Al final parece que la película de ‘Watch Dogs’ es una realidad

Nintendo no es el único desarrollador que está trabajando en sus películas. Esta semana el proyecto de una película de ‘Watch Dogs’, el juego de Ubisoft, ha recibido una nueva actualización en la que la cinta se encuentra en producción.

La noticia es importante, porque llevamos más de una década esperando que una cinta inspirada en ‘Watch Dogs’ llegue a la pantalla grande.

La historia de la película es algo curiosa, porque el filme fue anunciado antes de que el primer juego se lanzara. En agosto de 2013 el estudio y Sony Pictures anunciaron una alianza para producción de una cinta inspirada en el juego… a pesar de que ‘Watch Dogs’ no tenía planeado llegar a las consolas Xbox 360 y PlayStation hasta mayo de 2014.

Considerando el tiempo que ocurrió desde el anuncio muchos juraban que el proyecto había muerto, especialmente porque los años que siguieron no parecieron desmentir la teoría de que las películas inspiradas en videojuegos suelen ser bastante malas (todavía recordamos el fiasco con ‘Assassins Creed’). Sin embargo, esta semana la cinta dio indicios de estar viva cuando la cuenta oficial de Ubisoft compartió una foto de una claqueta en el set del live action de ‘Watch Dogs’.

¿Qué sabemos de la película live action de ‘Watch Dogs’?

Por desgracia, la foto de Twitter no entrega nada más allá de la confirmación que el proyecto, por alguna razón, sigue vivo. No tenemos detalles sobre el filme. Sabemos que la cinta está protagonizada por Tom Blyth (Snoke en ‘Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros cantores y serpientes) y Sophia Wilde (Mia en la cinta de suspenso/Horror ‘Talk to Me’) aunque no se ha revelado qué roles tendrá.

El juego original de ‘Watchdogs’ tiene lugar en la ciudad de Chicago y tiene como protagonista a Aide Pearce, un ladrón y hacker que busca venganza después de que un intento fallido de asesinato tuviera como víctima a su sobrina. Desde este momento la franquicia ha tenido varios protagonistas, incluso llegando a ‘Watch Dogs Legion’ cuya premisa es precisamente que ‘puede ser cualquier persona’. Considerando que la película fue lanzada con la idea de adaptar el juego original entonces lo más lógico sería que el Live Action mantuviera esta promesa… pero diez años después no nos debería sorprender si el plan ha cambiado por completo.

La confirmación de que la película está en producción tampoco vino acompañada con una fecha para su estreno. Lo único que nos queda esperar que no tengamos que esperar otra década antes de verla finalmente en la pantalla grande.

Imágenes: Ubisoft