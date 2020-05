No esperen pronto una temporada 6 de ‘Black Mirror’

El creador de 'Black Mirror' cree que 2020 no es el mejor año para que tengamos una nueva dosis de mundos destrozados por la tecnología.

En estos días de encierro las series de calidad son un descanso bien recibido. Netflix en particular se ha convertido en una fuente de contenido para matar el aburrimiento o esparcir la mente. Pero entre los estrenos que llegarán este 2020 les sugerimos no esperar una nueva temporada de ‘Black Mirror’. De hecho, creemos que lo mejor es que se acostumbren a que la antología no regrese en un buen tiempo.

En una entrevista con Radio Times, Charlie Brooker, creador de la antología de ciencia ficción, reveló que ahora mismo no está trabajando en los guiones o una temporada 6 de ‘Black Mirror’. ¿La razón? Él cree que 2020 quizás no sea el año idóneo para un show cuyo mayor foco suelen ser distopías o el lado más oscuro que puede tomar la tecnología

“Por el momento, no sé qué estómago habría para las historias sobre sociedades que se están desmoronando, así que no estoy trabajando en una de esas», dijo Brooker. «Tengo muchas ganas de volver a visitar mi conjunto de habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír».

Es una lástima, porque ‘Black Mirror’ sigue siendo una de las mejores producciones de Netflix, incluso si la temporada que se estrenó en 2019 tuvo más fallas que aciertos, en lo que a sus historias se refiere. De hecho, sus tres episodios están dentro los peores calificados en IMBD, con solo ‘Smithereens’ teniendo una calificación notable. También supuso una cantidad mucho menor de historias. Así que quizás lo mejor tanto para su creador como para el público es que tomemos una pausa de ‘Black Mirror’, al menos en 2020.

Por supuesto, si estás en búsqueda de alguna antología no podemos dejar de recomendar ‘Love, Death+Robots’, que tiene el bono adicional de contar con un sentido del humor que parece necesario estos días.

Imágenes: Netflix