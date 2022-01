No, el nuevo aumento de precios de Netflix no afecta Latinoamérica (por ahora)

Netflix (nuevamente) subirá sus precios. Considerando que se trata de la plataforma de streaming más popular es normal que cualquier pequeño aumento sea una gran noticia para la mayoría de personas que hoy ya están intentando balancear su billetera de servicios de streaming.

Sin embargo, en Latinoamérica no nos debemos preocupar por ahora por tener que incrementar el presupuesto. Podemos confirmar en ENTER.CO que (por ahora) el aumento de precios no aplicará para Latinoamérica. Esto no significa que no vayan a haber incrementos de costos a largo plazo.

En Norte América el costo de la suscripción base pasará a ser de $15 dólares, en vez del precio de $14 dólares (un dólar de incremento) y el plan Premium 4K pasará a ser de $18 dólares a $20 dólares (dos dólares de incremento).

Las primeras veces que Netflix incrementó su precio (históricamente es la cuarta, desde la primera vez desde 2014) justificó su costo al afirmar que era necesario para apoyar una nueva inversión que el servicio estaba haciendo en contenido. Este incremento coincidió con un aumento en la producción de contenido original de la plataforma, además de su expansión en otros territorios.

En años recientes la inversión de esta producción parece haber incrementado, con Netflix invirtiendo cada vez más en películas AAA. El problema está que, al tiempo que ha incrementado su costo, también lo ha hecho la competencia que tiene que enfrentar con nuevos servicios como Disney+, HBO Max y Star+.

Imágenes: Netflix