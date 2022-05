Hollywood está obsesionado con los NFT. Algo que tiene sentido, pues ya que son parte de esa pequeña población que puede comprar aquellos con algún valor están buscando la mejor manera de seguir promocionándolos. Si podemos sacar algo bueno de la situación actual es que ha dado lugar a algunas anécdotas bastante interesantes: por ejemplo, la vez que una serie de televisión fue cancelada porque robaron un NFT.

La historia va así, el actor Seth Green (conocido principalmente por su trabajo como actor de voz) hace algunos meses anunció el plan para lanzar una serie que tuviera como protagonista a su NFT de Bored Ape. La idea nunca despertó más que burlas, pero en este año 2022 de nuestro señor algunos lo veían como una señal que demostrara el potencial que podían tener estos cripto activos o la manera en la que podían valorizarse.

Pues bien, ahora resulta que el NFT en cuestión fue robado a través de una estafa de phishing (que es cuando, a través de engaños e ingeniería social llevan al usuario a entregar claves, información o descargar archivos infectados) Green perdió bastante de los recursos que tenía en su billetera de cripto, entre lo que se encuentra el antes mencionado NFT.

Por supuesto, el problema está en que ahora que Green no posee dicho NFT en teoría no puede utilizarlo para crear su serie. El ‘Simio aburrido’ en cuestión fue comprado originalmente por 200.000 dólares. Lo peor es que en estos momentos dicho NFT ya fue comprado por alguien más, que por ahora no parece tener la menor intención de venderlo. Por supuesto, uno pensaría que con toda la conversación sobre la seguridad de propiedad que ofrecen estos recursos Green podría recuperarlo. Sin embargo, por la manera en la que los NFT funcionan, la persona que tiene control ahora de él Bored Ape y no tiene responsabilidad alguna de devolverlo, incluso si hay todas las maneras de demostrar que fue robado.

Por ahora, parece que White ‘Horse Tavern’. la serie inspirada en Fred (que, por cierto, es el nombre del NFT) no podrá ser realizada… incluso cuando ya cuenta con un tráiler. De nuevo, no deja de parecer curioso que a pesar de que el personaje de este show solo tiene unos rasgos diferentes del resto de miles bored apes en existencia… que de nuevo por la manera en la que operan este tipo de recursos Green ni siquiera pueda utilizar el material existente.

Por otro lado… el tráiler nos intentaba vender la trama de una nueva York en la que al parecer los NFT caminan por las calles, atienden bares y tienen crisis existenciales con hombres en traje… así que dejamos a su criterio escoger la parte más extraña de esta historia.

Imágenes: Capturas de pantalla