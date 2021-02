Netflix y tendrá una serie de ‘My Little Pony’ (y más ‘Transformers’)

'My Little Pony' tendrá su primera película en gráficos por computadora, que debutará de manera exclusiva en Netflix.

El futuro de Netflix está en aquellas licencias que no tenga ya Disney, por lo que Hasbro puede ser uno de sus aliados más importantes. Después de que la compañía, mejor conocida por hacer juguetes, adquiriera la productora de televisión Entertaiment One, ha comenzado a buscar utilizar sus licencias para producir series y películas. El aliado que ha escogido parta esto es Netflix.

Uno de los productos anunciados es una película animada de ‘My Little Pony’ que debutaría en Netflix este año, a finales de 2021. Aunque no es la primera película de la franquicia, Hasbro anunció que el filme está pensado para ser de ‘calidad teatral’. No solo esto, sino que además también está trabajando en una serie de 20 episodios de ‘Transformers’, que en esta ocasión seguirá a la línea de los BotBots (la respuesta a ¿qué pasaría si Megatron decidiera transformarse en una engrapadora en vez de un arma de destrucción masiva?). No es la primera vez que la compañía elige a Netflix para lanzar una de sus producciones, pues hace poco se estrenó en la plataforma la trilogía de ‘War for Cybertron’.

Te puede interesar: Los estrenos de Netflix Colombia en marzo de 2021

Es tan solo la punta de las series y películas que la plataforma está buscando capitalizar. También hay una serie de ‘Magic the Gathering’ (su juego de cartas) en desarrollo. A esto sumamos otro show inspirado en ‘Calabozos y dragones’, junto con una película más que está pensada para ir a las salas de cine y luego a la plataforma de Paramount+. De hecho, Hasbro parece haber extendido su alcance a prácticamente todos los servicios de streaming posibles, con el anuncio de una serie original llamada ‘Kiya’ que se estrenará en Disney+. En total, se presume que la empresa está trabajando en cerca de 30 producciones para la pantalla grande y chica.

Por supuesto, esto también implica que cada vez el catálogo de estas plataformas optará por animaciones o películas animadas. Es un recurso que se ha popularizado, considerando que los costos de inversión son inferiores. Es, además, un producto que es mucho más amplio en la gama de públicos a los que puede apelar (por ejemplo, la película de ‘My Little Pony’), incrementando su atractivo para los estudios y plataformas de streaming.

Imágenes: Hasbro