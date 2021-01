Netflix tendrá un anime de ‘Kong’ y ‘Tomb Raider’

Mientras que Disney+ le apuesta a las series de Marvel, Netflix sigue aprobando series ‘anime’ de propiedades de occidente. The Hollywood Reporter informa que el estudio ha dado luz verde a dos series animada de ‘La isla Calavera’ y ‘Tomb Raider’.

De acuerdo con la sinopsis obtenida, ‘La isla Calavera’ tendrá como centro un grupo de náufragos, que termina en la isla de monstruos. Su único propósito será escapar de allí, sin cruzarse con alguna de las amenazas de este reino de Titanes. La serie tendrá un estilo anime, pero será producida y escrita en occidente por Brian Duffield. Powerhouse Animation, el estudio detrás de Castlevania, también está involucrado.

Por otro lado, ‘Tomb Raider’ tendrá lugar después de los eventos en la trilogía de juegos de Square Enix (‘Tomb Raider’, ‘Rise of the Tomb Raider’ y ‘Shadow of the Tomb Raider’). Con esto, no tendrá una relación con la serie de películas protagonizadas por Alicia Vikander. La serie tipo anime, de nuevo, no será producida por un estudio en Japón, sino que estará a cargo de Tasha Huo, que también es la encargada de la precuela de ‘The Witcher’, ‘The Witcher: Blood Origin’. Por ahora no hay mayores detalles sobre el elenco involucrado o cuándo será lanzada.

Las series de tipo ‘anime’ son una nueva tendencia de Netflix. ‘Castlevania’ ha probado ser uno de sus productos más exitosos. La plataforma intentó probar suerte de nuevo con ‘Sangre de Zeus’, que aunque menos alabada, consiguió captar el interés de la audiencia. No es el único proyecto en manos del servicio de streaming, que entre otras cosas también emitirá un anime inspirado en ‘CyberPunk 2077’ animado por Bones.

Imágenes: Warner Bros Pictures y Square Enix