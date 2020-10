Netflix planea tener 2 días de streaming gratis en septiembre

Las cosas no se ponen fáciles para Netflix en 2021. Sí, el servicio ha visto un incremento en el número de producciones, producto de la cuarentena. Pero al mismo tiempo, Disney+ se acerca con pasos gigantes y el próximo mes llega a Latinoamérica, poniendo en cuestión uno de los territorios en el que su mayor ventaja hasta el momento era la ausencia de competencia. Lo que alimenta la filtración más reciente. De acuerdo a Protocol, el código de Netflix revela que la compañía estaría planeando StreamFest: un evento de dos días en el que todos los contenidos de la plataforma serían completamente gratis.

De acuerdo con la información obtenida, StreamFest permitiría a cualquier persona, desde cualquier dispositivo, el accede al servicio. Hay, sin embargo, varios puntos que causan curiosidad. Por ejemplo, una línea de código lee ‘Netflix StramFest está en su máxima capacidad’ ¿Quiere decir esto que hay un máximo de espectadores gratuitos que aceptara la plataforma? ¿Este es un límite impuesto por red? La información presentada no lo aclara.

Te puede interesar: Los estrenos de Netflix Colombia en octubre de 2020

Tampoco es seguro que StreamFest sea un evento a escala mundial. La principal razón por la que la plataforma probaría esta alternativa es debido a que descontinuó su promoción anterior que ofrecía 30 días gratis del servicio. Pero la oferta de los 30 días no ha sido removida en todos los territorios. También es cierto que en regiones como Latinoamérica Netflix tiene mucho menos competencia y una de las mejores relaciones de costo contenido (debido a las licencias internacionales), así que eventos como StreamFest no se hacen tan necesarios.

A inicios de 2020 lanzó una página que permite ver cierto contenido en su sitio, incluyendo los primeros capítulos de series como ‘Stranger Things’ o ‘Elite’. Sin embargo, debido a que la plataforma no comparte detalles sobre números de usuarios no es posible saber cuál ha sido el impacto de esta estrategia en sus suscripciones. Lo que sí sabemos es que en el tercer trimestre de 2020 Netflix no cumplió con sus expectativas de usuarios pagos, entre otras cosas por la aparición de más servicios de streaming en el exterior o el regreso de los deportes en vivo (que es un mercado que no domina).

Imágenes: Netflix y Pixabay