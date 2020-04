Netflix no aplazará sus originales por el COVID-19

Netflix parece ser inmune al COVID-19, al menos en lo que a este punto respecta. La compañía de streaming ha afirmado que la crisis de salud actual...

2020 es el año de los aplazamientos. El entretenimiento en particular ha tenido que poner en pausa sus planes para este año. No solo en temas de películas por estrenar (que obviamente no pueden salir mientras que los teatros permanezcan cerrados), sino incluso de proyectos en marcha como la película de Batman que tuvo que aplazar su lanzar hasta que se puedan retomar las grabaciones y trabajos de producción.

Pero Netflix parece ser inmune al COVID-19, al menos en lo que a este punto respecta. La compañía de streaming ha afirmado que la crisis de salud actual no afectará el lanzamiento de sus películas y series originales. La revelación se realizó durante la llamada a los accionistas para el primer trimestre de 2020. Ted Sarandos, jefe de contenidos para Netflix, discutió el cronograma de lanzamientos para este año y afirmó que “Lo único que tal vez no se entiende ampliamente es que trabajamos muy lejos, en relación con la industria, porque lanzamos nuestros programas, todos los episodios, a la vez, y estamos trabajando muy lejos en todo el mundo «, explicó Sarandos.» La cartelera 2020 en películas ya está filmada en gran parte y se encuentra en postproducción, de forma remota, en ubicaciones de todo el mundo”.

Te puede interesar: Las películas y series que llegan a Netflix en mayo

De hecho, Sarandos dio ejemplos claros: «en realidad estamos bastante inmersos en nuestra lista de 2021. No anticipamos ningún movimiento. Para darle algunos ejemplos, ‘The Crown’ está en su cuarta temporada, así nuestro gran lanzamiento animado del cuarto trimestre, ‘Over the Moon’. Estas son producciones filmadas y están terminando en este momento para lanzarse más adelante este año según lo planeado. Por lo tanto, no anticipamos cambiar mucho el calendario, ciertamente no en 2020».

Son noticias positivas para los fans de series como ‘Stranger Things’, que esperan este año poder hacer sus maratones según lo planeado. En cualquier caso, Netflix es una de las pocas compañías que parece encontrar algo de normalidad en su modelo de negocio durante la era del COVID-19. El primer trimestre de 2020 significó un aumento de suscriptores en todo el mundo y un flujo importante de nuevos espectadores para series como ‘La Casa de Papel’.

Imágenes: Netflix