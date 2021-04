Netflix hará una película de live action de Gundam

Por primera vez en la historia se hará una película de tipo live action de Gundam, la legendaria franquicia de robots. Y la productora a cargo no es otra que Netflix. La compañía realizó el anuncio a través de su cuenta de NX (Next on Netflix) en la que confirmó que será dirigida por Jordan Vogt-Rober. El guion está siendo escrito por Brian K. Vaughn, sin confirmación de cuándo deberíamos estarla viendo en la plataforma.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix. — NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021

El nombre de Vogt-Rober ha sido nombrado muchos en las últimas semanas, ya que él dirigió ‘Kong la isla Calavera’ (2017). También tiene algo de experiencia en la adaptación de franquicias importantes, siendo el director a cargo del proyecto de la adaptación de ‘Metal Gear Solid’ (que todavía permanece en sus etapas iniciales).

Por ahora, Netflix ha mantenido en secreto cuál será la historia de su adaptación de Gundam. No es como si no tuvieran de donde escoger, considerando que se trata de una franquicia con una historia enorme y con diferentes versiones para escoger. La historia de Netflix con este tipo de adaptaciones es bastante mixta. Por un lado, la plataforma ha demostrado que tiene la capacidad de llevar a cabo este tipo de experimentos con series como The Witcher. Por otro, todavía no le podemos perdonar por la versión occidental de ‘Death Note’. La plataforma tampoco es muy clara con lo que pretende de esta nueva adaptación.

Te puede interesar: El Gundam de Yokohama se ha empezado a mover

El comunicado de prensa se limita a describir la franquicia como un universo “repleto de numerosas historias de amor y conflicto junto con las populares batallas de Gundam, en las que los personajes operan trajes de robot llamados Mobile Suits».

No parece haber una fecha para su estreno o grabación por ahora, aunque Netflix ha aclarado que será estrenada de manera global, excepto en China en donde llegará a las salas de cine. Con suerte este proyecto llegará a algún lado, no como la cinta de ‘Metal Gear Solid’ de Jordan Vogt-Rober, que desde 2017 nos emocionó con el anuncio de Oscar Isaac vinculado al proyecto, pero todavía no ha superado la etapa de guion.

Recientemente Sunrise ya nos entregó a nuestro Gundam de la vida real, con una estatua que se mueve del robot gigante (acompañada de un museo que celebra su larga historia).

Imágenes: Sunrise y Japan Times