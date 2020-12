Netflix aprueba una temporada 4 de ‘Aggretsuko’

Después de un final de temporada que ya dejaba cerradas muchas preguntas, Netflix ha aprobado una cuarta temporada de ‘Aggretsuko’. El anuncio vino acompañado de una tarjeta de navidad que, por desgracia, no presentó una fecha para su estreno en la plataforma. La plataforma ha lanzado una nueva temporada cada año, siendo el estreno de la tercera el pasado 27 de agosto. Con esto en mente, lo más seguro es que en 2021 tengamos un poco más de las crisis existenciales cortesía de Retsuko y compañía.

You deserve a gift 🎁: Aggretsuko is coming back for a fourth season of romance, rock, and RAGE! 🔥 pic.twitter.com/Q0e8D70hOx

— Aggretsuko (@aggretsuko) December 24, 2020