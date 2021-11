Naruto sería el próximo personaje que tendría Skin en Fortnite

A estas alturas, sería mucho más fácil preguntar qué franquicia no tiene un skin en Fortnite. Pero si tuviéramos que decir dónde hay una ausencia, sin duda al juego de Epic le falta algo de anime. No por mucho tiempo, pues de acuerdo con una filtración la próxima semana Naruto se uniría al juego con una skin, además de algunos objetos inspirados en la aldea escondida entre las hojas.

La filtración proviene de Hypex, uno de los filtradores con mayor confianza en la comunidad de Fortnite. De acuerdo con la información compartida, la actualización sería lanzada el próximo 16 de noviembre, a las 2:00 PM UTC, 9:00 AM ET (aunque advierte que estas horas no son un elemento fijo).

Fortnite x Naruto will be added on the 16th along with a Hidden Leaf Village Creative Hub. The cosmetics & hub are *PLANNED* to release on that day @ 2 PM UTC / 9 AM ET (If the time changes please don’t get mad at me lmao)

Won’t go into more details, but prepare your wallets lol pic.twitter.com/3qybpW02or

