Mushoku Tensei, Trigun y más: los anuncios más importantes de Anime Expo

¡Morimos de envidia en este lado del charco! Este fin de semana la ciudad de Los Ángeles recibió a miles de fans del anime en la Anime Expo (AX por sus siglas en inglés), la convención de anime más grande del año. No solo es un evento espectacular por los cosplay asombrosos, los artistas invitados o las cosas que puedes comprar, sino porque cada año se aprovecha este escenario para presentar una maratón de anuncios para la industria del anime.

Por supuesto, es posible perderse de algunos de los anuncios más importantes. Por eso en ENTER.CO hemos preparado este pequeño resumen con algunos de los anuncios más importantes del evento de la Anime Expo de 2022.

Mushoku Tensei, segunda temporada

Uno de los isekai más aclamados de 2021 regresa más pronto de lo esperado. Mushoku Tensei presentó su nuevo adelanto y confirmó que tiene planeada su ventana de estreno para 2023. El primer adelanto nos muestra un pequeño del siguiente arco en ser adaptado (del que omitiremos el nombre para evitarles spoilers).

Solo Leveling

Crunchyroll retoma las adaptaciones de Manwa con la primera adaptación de Solo Leveling. Aunque pueda parecer un nombre menor entre los anuncios de este fin de semana, sabemos que para los fans de la historia es una noticia excelente en especial considerando que será adaptado con A1-Pictures (que anda en una racha impresionante). Un poco más de paciencia, pues el anime no llegará hasta 2023.

Mob Psycho 3

La buena noticia es que podemos esperar pronto un nuevo PV de Mob Psycho 3 (porque se mostró en su panel de Anime Expo). La mala es que todavía no está disponible de manera global. Dicho esto, sí tenemos un nuevo arte visual de la temporada 3. No muchos detalles adicionales, además de que MOB CHOIR intepretará el opening y que el anime llegará a través de Crunchyroll en octubre.

Record of Ragnarok: Temporada 2

Pese a la crítica que recibió su animación, Netflix le apuesta a una segunda temporada de Record of Ragnarok. El tráiler se concentra principalmente en el próximo combate (Hércules versus Jack el destripador), pero pequeños vistazos anticipan que la segunda temporada sin duda tocará el quinto y sexto combate. Por ahora la ventana de estreno se mantiene para 2023.

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean: parte 2

Manteniendo la tendencia de segundas parte en Netflix, también se presentó el nuevo adelanto de la segunda parte de JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean. La nueva tanda de capítulos mantiene a Netflix como su plataforma de streaming y el modelo de maratón en vez de simulcasts. La segunda parte consistirá de 12 nuevos capítulos y se estrena en septiembre 1 de este año.

Panty & Stocking

De las cosas que nadie esperaba. Después del cliffhanger de su último episodio, Panty & Stocking regresa casi una década después, ahora que Trigger ha adquirido los derechos de la adaptación. No muchos detalles se entregaron del proyecto, además de un teaser (que no ha sido lanzado de manera pública) y por ahora la nueva adaptación no cuenta con una ventana de estreno.

Bleach: Saga de la Guerra Sangrienta de los Mil Años

Un nuevo teaser de la adaptación al anime del último arco de Bleach (que hasta el momento no había recibido animación) fue presentado. El estudio a cargo es Pierrot. El teaser está concentrado en presentar las dos facciones que se enfrentarán: los shinigami del Seireitei, vs los Wandenreich. El anime se emitirá en octubre de este año y además del teaser también recibimos un arte visual (que tiene el mismo concepto de Shinigami vs Quincy).

MASHLE

Para los amantes de la Shonen llega la confirmación de que MASHLE tendrá un anime. El manga de Hajime Kōmoto inició hace poco su arco final en las páginas de la Jump. El primer teaser no revela mayores cosas del anime, pero si nos entrega un primer arte visual del anime, además de una ventana de estreno (2023).

Trigun Stampede

Uno de los adelantos más esperados de la Anime Expo. El primer teaser de la serie expandió en los detalles del proyecto, además de mostrarnos cómo lucirá esta versión en CG de su historia. Trigun Stampede al parecer quiere distanciarse del primer anime al añadir un tono más dramático al personaje. La serie está programa para su estreno en 2023.

