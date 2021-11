¿Trasnochaste jugando Halo Infinite? Quizás te perdiste el anuncio de que el live action de Halo ya tiene fecha de estreno e, incluso, un teaser.

En caso de que no lo supieras, ayer fue un día muy importante para la serie de Halo. La franquicia cumplió dos décadas de vida, evento que celebró con el lanzamiento del multijugador de Halo Infinite. Sin embargo, otro anuncio importante por la franquicia también se realizó durante este cumpleaños: el primer teaser del live action de Halo.

El live action de Halo se estrenará de manera exclusiva en el servicio de streaming de Paramount+. La elección de la plataforma no solo es algo extraña (considerando mejores aliados potenciales, como Netflix), sino que además significa malas noticias para los fans de la franquicia que quieran verla en su estreno. Aunque en Latinoamérica contamos con el servicio de streaming, está lejos de ser una de las opciones más populares por la cantidad de series que ofrece, su precio y plataformas disponibles.

No se entregaron mayores de qué podemos esperar de estelive action de Halo. La serie tiene planeado su estreno en 2022 sin embargo, una ventana más pequeña no ha sido definida.

También vemos que el tráiler, de manera intencional oculta el rostro del actor que interpretará a Master Chief. Esto no es porque no sepamos quién, sino que se trata de la manera en la que el show intenta honrar el ‘anonimato’ del personaje (al mejor estilo de El Mandaloriano). La persona que interpretará al Spartan es Pablo Schreiber. El actor no ha tenido otros roles grandes en la TV o en la pantalla, además de apariciones en series como The Wire (Nick Sobotka), La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales (William Lewis) y Orange Is The New Black (George Mendez).

Como el teaser nos lo comprueba, Jen Taylor regresará para interpretar a Cortana, la inteligencia artificial que acompaña a Master Chief.

¿De qué tratará el show? De nuevo, no tenemos los detalles específicos. Pero, de acuerdo con sus creadores, el live action de Halo tomará fuerte inspiración en el primer título. Así que es muy probable que tengamos un show dedicado a expandir la historia de origen de Master Chief y Cortana.

