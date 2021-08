Marvel hará más series animadas de ‘What If’

Resulta extraño que con toda la popularidad del MCU, solo hasta ahora Marvel le esté apostando a las historias animadas. Sí, hemos tenido algunos shows infantiles enfocados en los héroes más poderosos del mundo, pero solo hasta ‘What If’ contamos con una producción dentro del canon de este mundo de héroes.

‘What If’ contará con 10 episodios, pero desde ya Marvel Studios nos confirmó que planea realizar al menos una segunda temporada de la antología de historias de universos paralelos. Pero parece que este no es el único proyecto animado dentro del MCU en camino. Brad Winderbaum, productor de ‘What if’, aseguró en una entrevista para Variety que la serie es solo una de ‘múltiples’ series animadas que están siendo planeadas o desarrolladas pata Disney+.

«Nos dimos cuenta de que hay muchas avenidas interesantes que puedes explorar con la animación», dijo. «Cualquier proyecto que creemos será algo que necesite ser animado para que se cuente la historia. No tenemos la intención de tomar una pieza de propiedad de Marvel que sea popular porque vamos a lanzar una película y solo hacer una animación para mostrar algo al respecto. No vamos a hacer eso «.

Lo que indican los comentarios de Winderbaum es que Disney+ simplemente no lanzará una serie animada por nuevo héroe o personaje del MCU. Parece que el estudio está centrado en aquellas historias que, en términos de logística, pueden funcionar mejor como historias animadas. En el caso de What If, las ventajas son claras. En vez de contratar a los actores más famosos del MCU, el estudio solo necesita contar con aquellos interesados en grabar la voz. También permite experimentar con los escenarios, escenas de acción e incluso enemigos, todo sin tener que preocuparse por las limitaciones que sí debe tener una propiedad de tipo live action.

Dicho esto, sorprende que Disney y Marvel Studios no se quieran lanzar a una película animada para las salas de cine. ‘Spider-Man: Into the Spiderverse’ demostró que hay un público enorme para este tipo de historias, cuando están bien contadas. Disney tiene en su catálogo una cantidad interesante de historias que parecen perfectas para este tipo de experimentaciones. Por ahora parece que el estudio no quiere apostar tan alto y está limitando estas producciones a Disney+. También es importante mencionar que el estudio quiere que estas historias tengan algún tipo de impacto en el MCU.

¿Qué pueden ser estos proyectos? El cielo es el límite. Quizás un corto que muestre las aventuras de Steve Rogers devolviendo las gemas del infinito. O quizás un show que se enfoque en contar un poco más de Thanos, antes de los eventos de ‘Endgame’. Tenemos una infinidad de universos por explorar, ahora que Silvie mató a ‘El Que Permanecía’, así que Marvel Studios puede explorar el universo de ‘Old Man Logan’ o una historia medieval de los Avengers.

Imágenes: Marvel Studios