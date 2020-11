Algunos argumentarán que el anime más influyente en Latinoamérica no fue ‘Dragon Ball Z’, sino Súper Campeones (o Capten Tsubasa, en su idioma original). Algo lógico, considerando que cuando la fiebre por el fútbol se combina con la animación japonesa, tienes un producto ganador. Pero, considerando que el anime tiene más de 50 años, es más que seguro que muchos no recuerdan o no notaron en su momento que muchos de los personajes de su historia estaban inspirados en leyendas del balompié. Por ejemplo, Diego Armando Maradona también estuvo en ‘Súper Campeones’.

Al menos en el hecho de que Juan Díaz, miembro de la selección argentina. Este jugador, que en el anime tenía el apodo del ‘El Genio’ o ‘El Ingenioso’ (dependiendo de tu doblaje), era el capitán de la selección sub-16 Argentina. En el anime es presentando inicialmente como alguien confiado y algo arrogante por su habilidad (de hecho, en varios doblajes incluso se le llega a comparar con Maradona) con una rivalidad enorme frente a Oliver.

De manera curiosa, Juan no es el único jugador en la selección argentina. Su compañero de equipo Alan Pascal también está inspirado en otra legenda, Jorge Valdano. En ‘Súper Campeones’ ambos personajes son amigos de la infancia, siendo la dupla estrella del equipo argentino. Lo que no deja de hacer todavía más emotivo el hecho de Valdano no pudiera contener el llanto a recordar a Maradona.

No es tampoco la única referencia de Maradona en Súper Campeones. En el anime de 1980 la habitación de Oliver tiene un poster de un jugador que, aunque no se ve muy bien, tiene los colores de la selección argentina y el nombre Diego.

Los fans de Súper Campeones, por supuesto, saben que las referencias al fútbol no son escasas. El personaje de Oliver está inspirado en Kazuyoshi Miura (aunque en una entrevista más reciente, el autor de ‘Súper Campeones’ afirmó que el jugador más cercano a su protagonista sería Lionel Messi). Karl-Heinz Schneider, miembro de la selección alemana, está inspirado en Karl-Heinz Rummenigge, mientras que otro alemán que llegó a la historia de Yoichi Takahashi fue Manfred Kaltz como Hermann Kaltz. Por supuesto el balompié también recibió su lugar de honor entre los personajes de este anime. Rivaul, el rival de Oliver (porque a veces Takahashi era muy poco sutil) estaba inspirado en Rivaldo, mientras que el mentor del protagonista, Roberto Hongo, tenía como mayor fuente a Sócrates.

Imágenes: Maradona.